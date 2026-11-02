Consumul regulat de ceai a fost asociat cu un risc cu aproximativ 11% mai mic de boli vasculare, într-un studiu realizat pe aproape 486.000 de adulți. Există însă o condiție importantă: persoanele care obișnuiau să bea ceaiul fierbinte au prezentat, dimpotrivă, un risc mai ridicat, arată CNN.

Studiul, publicat pe 21 octombrie în Journal of Internal Medicine, a urmărit participanții timp de aproximativ nouă ani și a analizat nu doar cantitatea de ceai consumată. Cercetătorii au luat în calcul tipul de ceai, concentrația, frecvența consumului și temperatura la care era băut.

Cercetarea a inclus 485.934 de adulți din China, participanți la China Kadoorie Biobank. În timpul perioadei medii de monitorizare, de 9,05 ani, au fost înregistrate 14.863 de cazuri de boli vasculare. Au fost incluse afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, boli ale arterelor periferice și cordul pulmonar. Persoanele care consumau ceai în mod obișnuit au avut un risc cu aproximativ 11% mai redus pentru aceste afecțiuni, comparativ cu cei care nu aveau acest obicei. Cercetarea este însă observațională. Cu alte cuvinte, poate arăta o asociere, dar nu poate demonstra că ceaiul este cauza directă a riscului mai scăzut.

Ce se întâmplă dacă bei ceaiul foarte fierbinte

Cea mai surprinzătoare observație a cercetătorilor privește temperatura băuturii. Participanții care au declarat că își beau ceaiul „burning hot” – extrem de fierbinte, suficient încât să provoace senzația de arsură – au avut un risc vascular cu aproximativ 16% mai ridicat. În schimb, consumul de ceai la temperatura camerei sau fierbinte, dar nu opărit, a fost asociat cu un risc mai redus. Există însă o limitare importantă: temperatura nu a fost măsurată cu termometrul. Participanții au descris singuri cât de fierbinte preferau ceaiul. Ceea ce o persoană numește „foarte fierbinte” poate însemna altceva pentru altcineva, explică medicul Leana Wen, expert CNN în sănătate și profesor la George Washington University. Prin urmare, studiul nu stabilește o temperatură exactă peste care apare riscul cardiovascular.

Ceaiul negru a avut rezultate mai consistente decât cel verde

Cercetătorii au observat diferențe și în funcție de tipul de ceai. Ceaiul negru a fost asociat mai constant cu un risc redus pentru mai multe tipuri de boli vasculare decât ceaiul verde. Asta nu înseamnă însă că ceaiul verde este nesănătos sau că ar trebui înlocuit. Ambele provin din aceeași plantă, Camellia sinensis, dar procesarea diferită modifică profilul compușilor vegetali din frunze.

Ceaiul conține polifenoli, inclusiv flavonoide, compuși studiați pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatoare. Aceștia ar putea susține funcționarea endoteliului, stratul de celule care căptușește vasele de sânge, și capacitatea arterelor de a se dilata.

Noul studiu nu demonstrează însă că acești compuși sunt responsabili direct pentru diferențele observate.

Șase-opt cești pe zi? Nu este o recomandare

Un alt rezultat care poate atrage atenția este cantitatea de ceai. În rândul persoanelor care consumau ceai cel puțin săptămânal, cel mai redus risc estimat a fost observat la un consum de aproximativ șase-opt cești pe zi. Cercetătorii și experții avertizează însă că această cifră nu trebuie transformată într-o recomandare. Dimensiunea ceștilor nu a fost standardizată, iar cantitatea consumată a fost raportată de participanți. În plus, cercetarea nu poate demonstra că mărirea consumului până la șase sau opt cești ar reduce riscul unei persoane.

Dell Stanford, dietetician senior la British Heart Foundation, subliniază că diferențele de dietă și stil de viață dintre consumatorii și neconsumatorii de ceai ar putea explica o parte dintre rezultate. În plus, studiul a fost realizat în China, iar concluziile nu pot fi automat extrapolate tuturor populațiilor.

Ceai, fără fumat și cu mișcare

Cea mai redusă probabilitate de boală vasculară a fost observată la participanții care combinau trei comportamente: consumau regulat ceai, nu fumau și aveau un nivel ridicat de activitate fizică. Această asociere a fost mult mai puternică decât cea observată pentru consumul de ceai luat separat. Este și motivul pentru care specialiștii avertizează împotriva ideii unui aliment sau a unei băuturi „minune” pentru inimă. „Nu există un singur aliment sau o singură băutură care să transforme sănătatea inimii”, explică Stanford. Alimentația în ansamblu, mișcarea și evitarea fumatului rămân mult mai importante.

Recomandarea de a lăsa ceaiul să se răcească nu se bazează doar pe acest studiu cardiovascular. Consumul repetat al băuturilor foarte fierbinți a fost asociat anterior cu un risc crescut de cancer esofagian. Un studiu publicat în 2026, realizat pe aproape un milion de adulți din Marea Britanie, a analizat relația dintre temperatura preferată a ceaiului și cafelei și cancerul esofagian. Cercetătorii amintesc că studii anterioare realizate în mai multe regiuni ale lumii au indicat un risc crescut în special pentru băuturile consumate în jurul temperaturii de 70°C.

Pentru consumator, regula practică rămâne simplă: ceaiul nu trebuie băut atât de fierbinte încât să ardă gura sau gâtul. Iar cei care nu beau ceai nu au motive să înceapă doar în urma acestui studiu. Pentru protejarea inimii, dovezile cele mai solide rămân în favoarea mișcării regulate, renunțării la fumat, unei alimentații echilibrate și controlului tensiunii arteriale și colesterolului.