Postul din această perioadă are un avantaj nutrițional important față de un post exclusiv vegetal: există zile cu dezlegare la pește, ceea ce ne oferă ocazia să includem în alimentație proteine de calitate, vitamina B12, iod, seleniu și, în cazul peștelui gras, acizi grași omega-3.
Aș profita de aceste zile pentru a consuma pește de două-trei ori pe săptămână, în funcție de calendarul dezlegărilor, alegând variante precum păstrăv, sardine, hering, macrou sau somon. Nu trebuie să fie întotdeauna pește scump; sardinele și macroul sunt variante foarte bune din punct de vedere nutrițional.
Contează însă și modul în care îl preparăm. Aș alege peștele la cuptor, la grătar, în tigaie antiaderentă sau gătit la abur, alături de legume, cartofi natur, orez sau mămăligă. Aș evita să transformăm fiecare dezlegare la pește într-o masă cu pește prăjit, multă pâine, cartofi prăjiți și sosuri grele. O porție de aproximativ 200 g de pește, în funcție de necesarul individual, alături de o garnitură și o salată, poate constitui o masă completă și sățioasă.
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Un alt lucru important este să nu considerăm că zilele cu dezlegare la pește rezolvă automat toate riscurile nutriționale ale postului. Peștele contribuie la aportul de proteine, B12 și omega-3, dar nu acoperă singur toate necesitățile organismului. În continuare avem nevoie de leguminoase, nuci, semințe, legume, fructe și cereale integrale, iar pentru calciu și vitamina D trebuie să găsim surse potrivite. Așadar, zilele cu pește sunt o oportunitate foarte bună de diversificare, nu un motiv să neglijăm echilibrul alimentar din restul săptămânii.
Pentru mulți oameni, perioada postului e o provocare între tradiție, credință și… realitatea de zi cu zi în care trebuie să îmbini atât cerințele inimii dar și pe cele obligatorii de zi cu zi pentru funcționarea optimă atât a familiei tale cât și a ta.
Îți dorești să respecți ritualul, dar și să mănânci corect, fără să cazi în capcana carbohidraților goi, a covrigilor și a conservei de pateu vegetal sau a tuturor substitutelor de produse clasice dar adaptate postului.
Cred foarte tare în ideea în care nu doar mesele tale se schimbă în post, dar și setarea mentală. Fără asta, postul devine doar un nou task pe o listă și așa bubuită de alte cerințe. Dacă intri în post doar cu gândul că nu poți mânca x, y, z, mă tem că o să fie chinuitoare această perioadă și o să fie plină de mâncat emoțional, compensatoriu pentru toate aceste lipsuri la care ne gândim.
Dacă luăm lucrurile relaxat, cu prezență, cu semnificație și alta decât digestivă, parcă ne vin și idei sănătoase de mâncat în această perioadă.
Postul nu trebuie să însemne să mănânci mai puțin și nici să trăiești 40 de zile cu covrigi, cartofi și zacuscă. Poate fi o perioadă în care descoperi alte surse de proteine, înveți să combini alimentele și îți diversifici alimentația.
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