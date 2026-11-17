Două kiwi verzi consumate zilnic, timp de aproximativ patru săptămâni, pot contribui la ameliorarea constipației și la reglarea tranzitului intestinal, inclusiv în cazul persoanelor cu sindrom de colon iritabil. Concluzia apare într-o analiză care a inclus 33 de studii, realizată de cercetători de la Universitatea Tohoku din Japonia și citată de Mediafax.

Consumul regulat de kiwi ar putea crește frecvența scaunelor, reduce efortul depus în timpul defecației și îmbunătăți consistența acestora. Un alt avantaj observat de cercetători este că fructul ar putea provoca mai puține efecte digestive neplăcute decât alte alimente utilizate pentru combaterea constipației, precum prunele.

Ce au analizat cercetătorii

Cercetătorii japonezi au evaluat 33 de studii publicate în perioada 1984-2026, care au urmărit efectele consumului de kiwi asupra funcționării sistemului digestiv.

Analiza, coordonată de Yohei Okawa, de la Departamentul de Medicină Psihosomatică al Universității Tohoku, a fost publicată în revista științifică Food, Nutrition and Health.

Printre cercetările incluse se află și un studiu clinic internațional realizat pe 184 de adulți, care a comparat efectele consumului zilnic a două kiwi verzi cu cele ale administrării a 7,5 grame de psyllium, o fibră vegetală utilizată frecvent pentru ameliorarea constipației.

Rezultatele au arătat că, în cazul persoanelor cu constipație cronică, consumul de kiwi a fost asociat cu o creștere medie de 1,53 a numărului de scaune complete pe săptămână.

La persoanele cu sindrom de colon iritabil însoțit de constipație, creșterea a fost de 1,73 de scaune complete pe săptămână.

Pe lângă îmbunătățirea frecvenței tranzitului intestinal, cercetătorii au observat efecte pozitive asupra consistenței scaunului și asupra reducerii efortului necesar pentru defecație.

De ce ajută kiwi digestia

Efectul kiwi asupra tranzitului intestinal nu este explicat exclusiv prin conținutul de fibre. Fructul conține și o cantitate importantă de apă, sorbitol, un alcool natural din zahăr, precum și alți compuși vegetali care ar putea contribui împreună la stimularea funcției intestinale.

Fibrele ajută la menținerea unei consistențe adecvate a scaunului și favorizează retenția apei în intestin, facilitând eliminarea acestuia.

Potrivit analizei, kiwi ar putea avea efecte comparabile cu cele ale prunelor în ameliorarea constipației, însă cu o probabilitate mai redusă de apariție a unor reacții digestive precum balonarea, gazele intestinale sau durerile abdominale.

Acest aspect este relevant în special pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, care pot avea o sensibilitate digestivă crescută și pot tolera mai greu anumite alimente bogate în fibre.

Rezultatele se referă în special la kiwi verde

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele cele mai bine documentate se referă la soiurile de kiwi verde. Efectele nu pot fi extrapolate automat la kiwi galben sau la suplimentele alimentare care conțin extracte din acest fruct.

Specialiștii consideră că introducerea a două kiwi verzi în alimentația zilnică poate reprezenta o strategie alimentară utilă pentru persoanele care se confruntă cu constipație sau cu sindrom de colon iritabil asociat constipației.

Totuși, fructul nu trebuie privit ca un înlocuitor al tratamentelor recomandate de medic. Cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua efectele consumului regulat de kiwi pe termen lung.