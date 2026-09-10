VIDEO | Dr. Cătălina Hogea: „Uneori carbohidrații sunt demonizați în diete” / Motivul pentru care nu trebuie eliminați din alimentație

10 sept. 2026, Fântâna de sănătate
Foto: G4Food
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Carbohidrații sunt adesea eliminați din diete, însă creierul are nevoie de glucoză pentru energie. Dr. Cătălina Hogea explică de ce diferența dintre sursele de carbohidrați este mai importantă decât excluderea lor în bloc.

„Uneori carbohidrații sunt demonizați în diete”, spune dr. Cătălina Hogea, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”.. Potrivit medicului, organismul are nevoie de carbohidrați ca sursă de glucoză, iar creierul folosește această energie pentru a funcționa.

Problema nu este, așadar, existența carbohidraților în alimentație, ci echilibrul general al meselor și sursa acestora.

O tabletă de ciocolată și un aliment care conține carbohidrați alături de proteine nu au aceeași compoziție nutrițională. Medicul oferă leguminoasele ca exemplu de alimente complexe, deoarece acestea pot furniza carbohidrați, proteine și fibre.

Și viteza cu care carbohidrații sunt descompuși în timpul digestiei contează. Carbohidrații care se descompun lent se comportă diferit față de zahărul rafinat, care ajunge rapid în organism.

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Modul de preparare al alimentelor este un alt element important. Un aliment din categoria carbohidraților nu este automat echivalent cu altul doar pentru că aparține aceleiași categorii.

De aceea, recomandarea nu este eliminarea carbohidraților, ci alegerea unor surse mai puțin procesate și integrarea lor într-o alimentație echilibrată, alături de proteine și grăsimi.

Mesajul se înscrie în aceeași idee susținută pe parcursul interviului: sănătatea creierului este influențată de tiparul alimentar și de stilul de viață în ansamblu, nu de eliminarea unui singur nutrient.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.

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