Sacrificările de porci și bovine au crescut în România. Ce s-a întâmplat cu păsările, oile și caprele

Numărul sacrificărilor de bovine și porcine a crescut în luna iulie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce la păsări, respectiv ovine și caprine s-au înregistrat scăderi, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor INS, în intervalul analizat au fost sacrificate 44.000 de bovine, față de 41.000 în iulie 2025. În cazul porcinelor, numărul sacrificărilor a fost de 338.000 de capete, comparativ cu 298.000 de capete în urmă cu un an, notează Agerpres.

La păsări, în luna iulie au fost sacrificate 37,742 milioane de capete, față de 38,952 milioane de capete în aceeași perioadă a anului anterior.

În cazul ovinelor și caprinelor, au fost sacrificate 219.000 de capete, față de 242.000 în iulie 2025.

În ceea ce privește greutatea în carcasă, datele INS arată că aceasta a scăzut la păsări, de la 63.873 de tone în iulie 2025 la 60.688 de tone în iulie 2026.

Același trend descendent s-a înregistrat și în cazul ovinelor și caprinelor, unde greutatea în carcasă s-a diminuat de la 3.544 de tone la 3.074 de tone.

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În schimb, greutatea în carcasă a crescut atât la porcine, la 29.564 de tone, față de 25.783 de tone în iulie 2025, cât și la bovine, la 7.275 de tone, comparativ cu 6.801 tone în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele pentru unitățile industriale specializate, respectiv abatoarele, au fost obținute prin cercetări statistice exhaustive efectuate de INS, iar pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Informațiile se referă exclusiv la sacrificările destinate consumului.