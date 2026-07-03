Ouăle sunt cumpărate, de regulă, în cutii de carton cu diferite capacități. Unele ambalaje conțin 10, 12 sau chiar 20 de bucăți, mult peste spațiul oferit de suportul special din multe frigidere. Din acest motiv, numeroase persoane pun pur și simplu întreaga cutie pe un raft. Dar acest obicei poate ridica probleme de igienă. Cutia de carton poate aduce în frigider microorganisme și impurități provenite de pe cojile ouălor. În anumite condiții, acestea pot ajunge apoi pe rafturi, recipiente sau alte alimente.

Potrivit publicației franceze Demotivateur citată de Mediafax, specialiștii recomandă mai multă atenție la modul în care sunt manipulate și depozitate ouăle. Ambalajele pentru ouă nu sunt suprafețe ușor de igienizat. Cartonul este poros, absoarbe umezeala și nu poate fi spălat în același mod ca un recipient din sticlă sau plastic.

Organizația germană de protecție a consumatorilor Verbraucherzentrale Berlin a atras atenția că pe ambalaje pot exista urme de materii fecale și bacterii, inclusiv Salmonella. Acestea pot proveni de pe suprafața cojilor și pot rămâne în alveolele cutiei.

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Problema apare atunci când ambalajul este introdus direct în frigider. Dacă intră în contact cu rafturile, sertarele sau alte produse, există riscul unui transfer de microorganisme de pe o suprafață pe alta. Din acest motiv, cutia în care au fost cumpărate ouăle nu ar trebui tratată ca un recipient perfect curat.

De ce nu este recomandat să speli ouăle înainte de depozitare

O altă greșeală frecventă este spălarea ouălor imediat după cumpărare. Deși gestul pare igienic, poate avea efectul opus celui dorit. Coaja oului are la exterior un strat protector natural foarte subțire. Acesta contribuie la limitarea pătrunderii microorganismelor prin porii cojii. Spălarea poate deteriora această barieră. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca ouăle să nu fie clătite înainte de depozitare.

Dacă un ou este manipulat, este mai importantă spălarea mâinilor după contactul cu acesta. Aceeași regulă se aplică ustensilelor și suprafețelor care au intrat în contact cu ouă crude.

Cutia nu ar trebui refolosită

Ambalajele de carton în care sunt vândute ouăle nu sunt concepute pentru a fi spălate și igienizate temeinic. Din acest motiv, specialiștii recomandă să nu fie refolosite după golire. O cutie aparent curată poate păstra impurități invizibile în fibrele cartonului. Reutilizarea ei pentru alte ouă sau pentru diferite obiecte din bucătărie poate favoriza răspândirea contaminanților.

După manipularea ouălor crude, mâinile trebuie spălate cu apă și săpun. Tocătoarele, bolurile, tacâmurile și alte ustensile care au intrat în contact cu ou crud trebuie, de asemenea, curățate corespunzător.

Alternative pentru depozitare

Pentru păstrarea ouălor pot fi folosite recipiente reutilizabile din sticlă sau plastic, care au avantajul că pot fi spălate și igienizate mai ușor decât cartonul.

Dacă ouăle sunt păstrate în frigider, recipientul trebuie menținut curat. Este important și ca ouăle să nu intre în contact cu alimente gata de consum, mai ales cu produse care nu vor mai fi preparate termic.

În unele țări europene, ouăle sunt păstrate frecvent la temperatura camerei, în timp ce în alte sisteme alimentare refrigerarea este regula. Modul corect de depozitare depinde inclusiv de felul în care ouăle au fost procesate și comercializate. Important este ca schimbările repetate de temperatură să fie evitate, iar recomandările de pe ambalaj să fie respectate.

Ce se întâmplă după fierbere

Prepararea termică adecvată reduce semnificativ riscul asociat bacteriilor sensibile la căldură. Totuși, ouăle fierte trebuie și ele manipulate și păstrate corect. După fierbere, acestea nu ar trebui lăsate perioade lungi la temperaturi nepotrivite. Mâinile, recipientele și suprafețele murdare pot provoca o nouă contaminare. Prin urmare, igiena rămâne importantă atât înainte, cât și după prepararea ouălor. Un gest simplu, precum evitarea introducerii unei cutii de carton potențial murdare printre alimentele din frigider, poate reduce riscul contaminării încrucișate în bucătărie.