Porumbul dulce este unul dintre vedetele verii, însă alegerea unor știuleți buni nu este întotdeauna atât de simplă. Frunzele care acoperă boabele fac imposibilă verificarea directă a interiorului, iar desfacerea lor înainte de cumpărare nu este recomandată.

Totuși, există câteva semne clare care te pot ajuta să alegi un porumb proaspăt și gustos, potrivit Simply Recipes.

Cum recunoști cel mai dulce porumb

Fermierul Murray McNab spune că secretul unui porumb bun este, înainte de toate, prospețimea.

„Metoda mea preferată este să iei o oală cu apă clocotită direct în lanul de porumb și să-l gătești acolo”, glumește acesta.

În realitate, majoritatea oamenilor cumpără porumb din piețe, supermarketuri sau de la producătorii locali. Chiar și așa, există câteva lucruri care pot indica dacă produsul este proaspăt.

Un aspect important este soiul. Murray McNab explică faptul că unele soiuri tradiționale, precum Golden Bantam sau Early Vee, au fost dezvoltate înainte ca păstrarea zahărului în boabe să devină o prioritate, motiv pentru care au un gust mai puțin dulce și o textură mai amidonoasă.

În schimb, el recomandă soiurile cu un conținut mai ridicat de zahăr, care sunt cele mai întâlnite în supermarketuri, chiar dacă nu sunt întotdeauna etichetate ca atare. În piețe sau la standurile fermierilor, cumpărătorii pot întreba direct când a fost recoltat porumbul și despre ce soi este vorba.

- articolul continuă mai jos -

Semnele care arată că porumbul nu mai este proaspăt

Specialiștii spun că frunzele exterioare oferă cele mai multe indicii despre starea porumbului.

Dacă acestea sunt verzi, proaspete și bine lipite de știulete, este un semn bun. În schimb, frunzele uscate, gălbui sau desprinse indică faptul că porumbul și-a pierdut din prospețime.

Și mătasea porumbului poate oferi informații importante. Firele ar trebui să fie ușor umede, cu o culoare aurie sau maro deschis. Dacă sunt foarte închise la culoare, uscate excesiv sau lipicioase, este mai bine să alegi alt produs.

Fermierul recomandă și verificarea capătului tulpinii, acolo unde știuletele a fost desprins de plantă. O tăietură proaspătă indică o recoltare recentă, în timp ce o bază uscată și închisă la culoare sugerează că porumbul a stat mai mult timp pe raft.

Ce trebuie să verifici înainte să-l pui în coș

O altă metodă simplă este să strângi ușor știuletele în palmă.

Boabele ar trebui să fie ferme până în vârf, fără goluri sau zone moi. Dacă observi denivelări sau spații goale, este posibil ca porumbul să nu fie de cea mai bună calitate.

Mirosul reprezintă, de asemenea, un indicator important. Un porumb proaspăt are o aromă discret dulceagă. Dacă simți un miros fermentat sau neplăcut, este recomandat să nu îl cumperi.

Cum păstrezi porumbul după cumpărare

Odată ajuns acasă, porumbul ar trebui gătit cât mai repede sau depozitat imediat în frigider.

Specialiștii recomandă consumul acestuia în una sau două zile pentru a beneficia de gustul dulce și textura optimă, deoarece zaharurile naturale din boabe se transformă treptat în amidon după recoltare.