Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în perioada 29 iunie – 3 iulie. Inspectorii au găsit produse expirate, alimente cu urme de mucegai, carne depozitată la temperaturi necorespunzătoare și spații cu probleme grave de igienă.

În numai cinci zile, comisarii ANPC au verificat peste 1.500 de operatori economici. Acțiunile au urmărit conformitatea produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

Neregulile constatate au dus la aplicarea a 871 de amenzi contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 4,1 milioane de lei. Inspectorii au emis și 693 de avertismente, conform Mediafax.

Produse de peste 285.000 de lei, oprite de la comercializare

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate produse în valoare de peste 5,3 milioane de lei. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 171.000 de lei. Alte produse, evaluate la peste 114.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

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Măsurile au vizat și activitatea unor operatori economici. În cazul a 21 de unități, activitatea a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Potrivit ANPC, controalele au scos la iveală numeroase nereguli care puteau afecta siguranța și calitatea produselor destinate consumatorilor. Printre problemele identificate s-au numărat acumulările de gheață în interiorul ambalajelor. Acestea au provocat arsuri de congelare și au afectat calitatea produselor.

Inspectorii au găsit și alimente comercializate fără elementele necesare de identificare și caracterizare. În lipsa acestor informații, consumatorii nu puteau verifica în mod corespunzător natura, proveniența sau caracteristicile produselor.

În mai multe unități au fost descoperite produse de origine vegetală depreciate calitativ. Unele prezentau urme vizibile de mucegai.

Carne păstrată în condiții necorespunzătoare

O altă problemă importantă a vizat depozitarea alimentelor perisabile. Inspectorii au constatat că, în unele cazuri, nu erau respectate condițiile și temperaturile recomandate de producători.

Neregulile au vizat în special carnea și produsele din carne, categorii cu un grad ridicat de perisabilitate. Menținerea temperaturilor corespunzătoare este esențială pentru păstrarea acestor produse în condiții de siguranță.

Comisarii au identificat și produse alimentare cu data-limită de consum depășită. Acestea se aflau în unitățile verificate, deși nu mai trebuiau comercializate.

Problemele nu s-au limitat la produsele aflate la vânzare. Inspectorii au găsit echipamente și ustensile cu un grad avansat de uzură. Pe unele dintre acestea existau depuneri de gheață, rugină și impurități. Au fost constatate și deficiențe în spațiile destinate preparării și manipulării alimentelor. În mai multe cazuri, aceste zone erau întreținute necorespunzător. Pardoselile prezentau acumulări consistente de impurități, reziduuri alimentare și lichide.

Inspectorii au descoperit și utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică. O astfel de situație poate apărea atunci când uleiul este folosit în mod repetat sau este supus timp îndelungat temperaturilor ridicate.

Controalele vor continua

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare. Potrivit instituției, verificările urmăresc protejarea drepturilor consumatorilor și respectarea normelor privind siguranța și calitatea produselor și serviciilor. Controalele vizează atât produsele puse la vânzare, cât și condițiile de depozitare, preparare și manipulare a alimentelor.

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