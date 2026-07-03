Tăițeii cu ouă, nelipsiți din supele pregătite în multe gospodării românești, au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Noul produs a fost inclus în registru începând cu 3 iulie 2026. Astfel, producătorii care respectă ingredientele, proporțiile și procesul tehnologic stabilite pot solicita atestarea produsului ca rețetă consacrată.

„Noutăți cu gust din Registrul Rețetelor Consacrate! De astăzi, tăițeii cu ouă au rețetă oficială! Vă amintiți de duminicile în familie, cu miros de supă caldă de pui și tăiței de casă, galbeni și subțiri, tăiați cu grijă pe masa din bucătărie? Avem vești bune!”, a transmis MADR.

Ce înseamnă „rețetă consacrată”

Potrivit Ministerului Agriculturii, o rețetă consacrată reprezintă o listă clară de materii prime, ingrediente și proporții, alături de procesul tehnologic necesar pentru obținerea unui anumit produs alimentar.

O condiție esențială este ca utilizarea rețetei să fie dovedită înainte de anul 1975. „Registrul Național al Rețetelor Consacrate se îmbogățește de astăzi, 3 iulie 2026, cu un nou produs iubit de toți românii: tăițeii cu ouă”, se arată în mesajul publicat de minister. Pentru consumatori, eticheta de „rețetă consacrată” indică faptul că produsul este realizat după reguli stabilite și după o compoziție clar definită.

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În cazul tăițeilor cu ouă, standardul prevede utilizarea unor materii prime stabilite prin rețetă. Ministerul Agriculturii menționează făina de grâu atent selecționată, cu un conținut ridicat de proteine, și melanjul de ouă.

Potrivit MADR, produsele realizate conform rețetei consacrate nu conțin „aditivi ascunși”.

Procesul nu se limitează însă la alegerea ingredientelor. Sunt stabilite și etapele tehnologice prin care trebuie să treacă produsul, de la pregătirea făinii până la uscarea finală.

Șase sortimente pot fi atestate

Producătorii pot atesta șase sortimente diferite de tăiței cu ouă. Gama pornește de la tăițeii cu două ouă și ajunge până la variante cu un conținut mult mai ridicat de ou. Cel mai bogat sortiment conține echivalentul a 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. Diferențele dintre produse sunt astfel legate de proporția de ou folosită în raport cu cantitatea de făină.

Pentru consumatori, această clasificare permite identificarea mai clară a tipului de produs cumpărat. Pentru producători, atestarea presupune respectarea exactă a rețetei și a procesului tehnologic prevăzut.

Standardul stabilește inclusiv caracteristicile pe care tăițeii trebuie să le aibă după preparare. Potrivit Ministerului Agriculturii, produsul trebuie să își păstreze forma după fierbere. Tăițeii trebuie să rămână elastici și să nu se lipească între ei. „Testul suprem din farfurie: Standardul garantează că, după fierbere, tăițeii își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. Exact așa cum trebuie să fie!”, a transmis MADR.

Aceste criterii urmăresc să asigure o textură constantă a produsului final, indiferent de producătorul care obține atestarea.

Uscare lentă, la temperaturi controlate

Procesul tehnologic este atent reglementat. Una dintre primele etape menționate de Ministerul Agriculturii este cernerea obligatorie a făinii.

După pregătirea aluatului și formarea tăițeilor, uscarea trebuie realizată lent, la temperaturi controlate. Intervalul prevăzut este de 26–36 de grade Celsius. Potrivit MADR, această etapă este importantă pentru păstrarea proprietăților aluatului.

„De la cernerea obligatorie a făinii, până la uscarea lentă la temperaturi controlate (26–36 grade C) pentru a păstra proprietățile aluatului, fiecare etapă este monitorizată”, precizează ministerul.

Respectarea procesului tehnologic permite obținerea unui produs cu o perioadă de valabilitate de opt luni, în condiții optime de depozitare. Această durată este legată de respectarea cerințelor stabilite pentru producție, uscare și păstrare.

Includerea tăițeilor cu ouă în registru aduce astfel o rețetă asociată puternic cu bucătăria de familie într-un sistem oficial de recunoaștere și atestare.

46 de produse în Registrul Național al Rețetelor Consacrate

Odată cu noua includere, Registrul Național al Rețetelor Consacrate cuprinde 46 de produse. Registrul reunește alimente realizate după rețete a căror utilizare este documentată înainte de anul 1975. Pentru fiecare produs sunt stabilite materiile prime, ingredientele, proporțiile și etapele tehnologice necesare.

Tăițeii cu ouă se alătură astfel produselor alimentare pentru care România păstrează și recunoaște oficial metode de fabricație cu utilizare îndelungată.