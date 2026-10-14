Un chinez în vârstă de 101 ani, din provincia Zhejiang, în estul Chinei, a devenit viral pe rețelele sociale datorită preferințelor sale alimentare neobișnuite pentru cineva care a ajuns la această vârstă. Lu Shizeng consumă băuturi carbogazoase precum Coca-Cola și Sprite, adoră fructele de mare și respectă un program zilnic regulat. Povestea sa a atras atenția prin contrastul dintre obiceiurile sale alimentare și recomandările obișnuite pentru o viață sănătoasă, relatează publicația chineză South China Morning Post.

Coca-Cola, Sprite și o poftă de mâncare impresionantă

Lu Shizeng locuiește la țară și merge o dată la cinci zile la piața din oraș pentru a cumpăra alimente proaspete. Printre preferatele sale se numără peștele, creveții, crabii, carnea de porc și legumele.

Până anul trecut, bărbatul făcea drumul cu propria tricicletă. După ce a suferit o căzătură și a început să se deplaseze mai greu, familia i-a interzis să mai folosească vehiculul.

Lu spune că își cheltuiește cea mai mare parte a economiilor pe mâncare. Cei doi fii ai săi, dintre care unul locuiește la Beijing, iar celălalt conduce o fabrică în apropiere, au angajat o persoană care să aibă grijă de el.

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Potrivit acesteia, centenarul are o poftă de mâncare foarte bună. La o singură masă, poate mânca o jumătate de bol de orez și o farfurie întreagă de crabi.

Băuturile carbogazoase ocupă și ele un loc important în preferințele sale. Lu își face provizii de Coca-Cola și Sprite, iar băutura sa preferată este Sprite-ul rece, în care adaugă câteva picături de vin alb. Îi plac și fructele dulci, în special pepenele verde, perele și mandarinele.

Se culcă la ora 20:00 și se trezește la 4:00 dimineața

Pe lângă preferințele alimentare, Lu are o rutină zilnică regulată. Își termină cina în jurul orei 17:00 și adoarme, de obicei, la ora 20:00.

Se trezește în jurul orei 4:00 dimineața, dar mai rămâne în pat aproximativ două ore înainte să se ridice. De asemenea, doarme în fiecare zi la prânz.

Bărbatul este mândru de starea sa de sănătate și spune că își amintește bine inclusiv evenimente din tinerețe. El susține că răcește foarte rar și că are o tensiune arterială relativ scăzută.

„Unii vârstnici pot suferi un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc destul de bine și lucruri din tinerețe”, a declarat el. Bărbatul a adăugat că răcește foarte rar și că are o tensiune arterială relativ scăzută.

Ce indemnizație primește un centenar în provincia Zhejiang

Lu spune că este mulțumit și de sprijinul financiar pe care îl primește la bătrânețe. Potrivit South China Morning Post, în provincia Zhejiang, persoanele care au împlinit 100 de ani primesc o indemnizație lunară de 800 de yuani, echivalentul a aproximativ 120 de dolari americani.

Prin comparație, persoanele cu vârste cuprinse între 90 și 99 de ani primesc 100 de yuani pe lună.

Povestea lui Lu a generat numeroase comentarii online. Unii utilizatori au remarcat, cu umor, că longevitatea sa ar putea contrazice așteptările specialiștilor în nutriție.

„Să trăiești până la 101 ani consumând Coca-Cola – unii experți s-ar putea să fie nemulțumiți acum”, a comentat un utilizator.

Un altul a sugerat că buna dispoziție și programul regulat de somn ar putea contribui la longevitatea bărbatului. Un al treilea a remarcat că unii oameni au o predispoziție naturală pentru o viață lungă și că stilul de viață nu este singurul factor implicat.