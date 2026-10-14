În 2026, pentru mulți români, aplicațiile de livrare au devenit mai mult decât un serviciu folosit ocazional. Ele sunt tot mai prezente în rutina zilnică, de la comenzi de mâncare și produse de baza , până la descoperirea unor noi restaurante, magazine sau afaceri locale din proximitatea clientului.

Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos, 72% dintre români consideră că platformele de livrare le îmbunătățesc viața de zi cu zi,.

Datele arată că aplicațiile de livrare au intrat în obiceiurile de consum ale românilor, mai ales prin simplitatea utilizării și prin accesul rapid la produse și servicii.

Timpul economisit la cumpărături sau la pregătirea mesei poate fi petrecut într-un alt mod: într-o discuție cu familia, pentru odihnă sau pentru alte activități.

Cum ajută aplicațiile de livrare în viața de zi cu zi

Pentru mulți utilizatori, principalul avantaj al platformelor de livrare este ușurința cu care pot fi folosite.

Comanda se face rapid, direct din aplicație, fără apeluri telefonice, fără deplasări și fără timp pierdut la cozi.

Utilizatorul poate vedea restaurantele sau magazinele disponibile, poate compara produse, poate urmări comanda și poate plăti digital.

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Această experiență simplă explică de ce aplicațiile de livrare sunt percepute tot mai mult ca un ajutor practic în viața de zi cu zi.

65% dintre români au folosit servicii de livrare în ultimul an

Sondajul arată că aproape două treimi dintre români, respectiv 65%, au folosit servicii de livrare de alimente în ultimul an.

Dintre cei care au utilizat astfel de servicii, 74% au comandat cel puțin o dată pe lună.

Acest lucru arată că livrările nu mai sunt doar o soluție de moment, folosită rar, ci au devenit un obicei pentru o parte importantă a populației.

Pentru mulți români, aplicațiile de livrare sunt utile în zilele aglomerate, când nu au timp să gătească, să meargă la cumpărături sau să se deplaseze până la un restaurant.

”Aproape două treimi (65%) dintre români au folosit servicii de livrare de alimente sau hrană în ultimul an, trei sferturi dintre aceștia comandând cel puțin o dată pe lună. O majoritate puternică (72%) consideră că platformele de livrare le îmbunătățesc viața de zi cu zi într-o anumită măsură, 12% spunând că sunt un serviciu esențial. Românii mai tineri sunt cei mai implicați – 82% dintre cei cu vârste cuprinse între 18-34 de ani spun că platformele de livrare le îmbunătățesc viața” – concluzie a studiului Ipsos realizat pentru Wolt.

Tinerii folosesc cel mai mult platformele

Impactul este și mai puternic în rândul românilor tineri.

Potrivit sondajului, 82% dintre respondenții cu vârste între 18 și 34 de ani spun că platformele de livrare le îmbunătățesc viața de zi cu zi.

Pentru această categorie, aplicațiile sunt parte firească din modul de consum: totul se face rapid, de pe telefon, cu câteva atingeri de ecran.

Tinerii sunt obișnuiți cu plățile digitale, cu urmărirea comenzilor în timp real și cu alegerea rapidă între mai multe opțiuni.

Interesul generației Z pentru flexibilitatea livrărilor se vede și în etapa „last mile”, ultimul segment al traseului unei comenzi până la client: potrivit unui studiu CACI din Marea Britanie, 39% dintre consumatorii Gen Z folosesc puncte de ridicare și predare a coletelor (Pick Up Drop Off), față de 23% în celelalte grupe de vârstă. Sursa: CACI.

De la comoditate la serviciu esențial

Faptul că 12% dintre români consideră aplicațiile de livrare un serviciu esențial arată o schimbare importantă în comportamentul de consum.

Pentru unele persoane, livrarea nu mai înseamnă doar confort.

Poate însemna acces rapid la mâncare în zilele aglomerate, ajutor pentru cei care nu se pot deplasa ușor, soluție pentru familii ocupate sau sprijin în perioade cu vreme dificilă ori program încărcat.

În studiul Back to School realizat de OnePoll la inițiativa Wolt, 70% dintre părinții români spun că folosesc servicii de livrare cel puțin lunar, iar 37% cel puțin săptămânal.

Timpul economisit este motivul principal pentru 32% dintre respondenți; cumpărăturile de ultim moment și comoditatea sunt menționate fiecare de 26%.

Pentru părinți, livrarea poate rezolva cumpărarea ingredientelor pentru pachetul copiilor, a rechizitelor sau a cinei pentru familie. Sursa: studiul Back to School.

Aplicațiile de livrare devin astfel parte a infrastructurii de zi cu zi a orașelor.

Platformele economisesc timp

Unul dintre cele mai importante beneficii pentru utilizatori este timpul economisit.

În loc să meargă la cumpărături sau să gătească, utilizatorii pot comanda de acasă, de la birou sau din mers.

Timpul câștigat poate fi folosit pentru muncă, familie, odihnă sau alte activități.

Pentru persoanele cu program încărcat, această economie de timp poate face diferența între o zi aglomerată și una mai ușor de gestionat.

Articol preluat din G4Media.ro