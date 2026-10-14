Florin Barbu, vehiculat pentru un nou mandat la Agricultură. Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu dacă PSD intră la guvernare

Negocierile pentru formarea Guvernului Luca Niculescu au intrat în linie dreaptă, iar o listă cu posibilii miniștri începe să prindă contur. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice, în cazul în care PSD decide miercuri, în ședința de la ora 16:00, să intre la guvernare, viitorul Executiv ar urma să fie format din miniștri social-democrați, tehnocrați și persoane agreate de președintele Nicușor Dan. Mai multe nume sunt deja în discuție, însă o parte dintre portofolii sunt încă disputate în interiorul PSD, transmite MEDIAFAX.

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, pentru a decide dacă partidul își asumă participarea directă la guvernare sau dacă va susține din Parlament un cabinet condus de Luca Niculescu, fără să trimită miniștri în Executiv.

Decizia social-democraților este esențială pentru deblocarea crizei politice, în condițiile în care PNL și UDMR și-au exprimat disponibilitatea de a susține un nou guvern, dar fără să participe direct la acesta.

Potrivit surselor Mediafax, există deja o formulă de lucru pentru un cabinet mixt, cu o componentă importantă PSD, dar și cu ministere care ar urma să fie conduse de oameni agreați de președintele Nicușor Dan sau de tehnocrați.

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Cine sunt miniștrii aflați în discuție pentru Guvernul Luca Niculescu

Surse politice au precizat pentru Mediafax că, în acest moment, următoarele nume sunt luate în calcul pentru portofoliile din viitorul Executiv:

Finanțe – Alexandru Nazare, fost membru PNL și actual ministru al Finanțelor, care ar urma să își păstreze portofoliul.

Educație – Sorin Costreie, consilier prezidențial, care a mai fost propus pentru acest minister și în formula de guvern a lui Eugen Tomac.

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD), fost ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan.

Muncă – Florin Manole (PSD), fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan.

Agricultură – Florin Barbu (PSD), fost ministru al Agriculturii.

Justiție – Radu Marinescu (PSD), fost ministru al Justiției.

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD).

Externe – Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, un nume agreat de președintele Nicușor Dan.

Interne – Marian Neacșu (PSD), unul dintre liderii influenți ai social-democraților.

Lista nu este definitivă și poate suferi modificări în urma negocierilor politice și a deciziei pe care PSD o va lua miercuri.

Bătălie în PSD pentru Dezvoltare și Transporturi. Ministerele care interesează cel mai mult organizațiile din teritoriu

Una dintre cele mai complicate negocieri din interiorul PSD privește Ministerul Dezvoltării, un portofoliu extrem de important pentru partid datorită finanțărilor destinate administrațiilor locale.

Potrivit informațiilor Mediafax, mai multe filiale puternice ale PSD încearcă să obțină controlul asupra ministerului care gestionează programe de investiții de care depind numeroși primari și președinți de consilii județene.

Miza este cu atât mai mare cu cât Ministerul Dezvoltării are un rol central în relația dintre conducerea națională a partidului și aleșii locali, prin programele de finanțare a infrastructurii și a altor investiții din teritoriu.

O dispută asemănătoare există și pentru Ministerul Transporturilor. Surse politice susțin că cele două portofolii ar urma să fie împărțite între taberele influente din PSD, astfel încât gruparea care pierde Ministerul Dezvoltării să primească Transporturile.

În acest fel, conducerea partidului ar încerca să mențină un echilibru între organizațiile puternice, într-un moment în care votul pentru intrarea la guvernare presupune și asumarea unor costuri electorale.

Trei ministere importante, rezervate oamenilor agreați de Nicușor Dan

În formula negociată în ultimele zile, președintele Nicușor Dan ar urma să aibă un cuvânt important în desemnarea titularilor a trei portofolii: Externe, Apărare și Fonduri Europene.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat numele lui Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO.

La Apărare nu există încă o nominalizare definitivă, însă portofoliul ar urma să revină unei persoane agreate de șeful statului.

În privința Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, discuțiile continuă, fără să existe deocamdată un nume stabilit.

Ministerele pentru care încă nu există nume definitive

Pe lângă portofoliile pentru care sunt deja vehiculate nume, mai multe poziții din viitorul Executiv rămân în negociere:

Apărare – o persoană agreată de președintele Nicușor Dan.

Fonduri Europene – nominalizare încă în discuție.

Energie – posibil ministru tehnocrat.

Dezvoltare – PSD, cu mai multe filiale puternice interesate de portofoliu.

Cultură – posibil tehnocrat.

Transporturi – PSD, portofoliu disputat între taberele care negociază și Ministerul Dezvoltării.

Economie – PSD.

Comunicații și Inteligență Artificială – posibil tehnocrat.

Secretariatul General al Guvernului – PSD.

Decizia este la PSD. Partidul ezită să intre singur la guvernare

Deși există deja o listă de lucru cu posibili miniștri, aceasta depinde integral de hotărârea conducerii PSD.

Social-democrații au încercat în ultimele zile să obțină o formulă de guvernare asumată de mai multe partide, inclusiv PNL și UDMR, pentru a împărți responsabilitatea deciziilor economice și a evita situația în care PSD ar suporta singur costurile electorale ale guvernării.

PNL, condus de Ilie Bolojan, nu dorește însă să trimită miniștri într-un cabinet alături de PSD și preferă o înțelegere politică prin care să ofere stabilitate viitorului Executiv.

O poziție asemănătoare a fost exprimată și de UDMR, care și-a arătat disponibilitatea de a vota un guvern condus de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi format din tehnocrați sau va include și miniștri social-democrați.

În negocieri a fost discutată și posibilitatea unui acord politic care să asigure supraviețuirea noului cabinet pentru cel puțin șase luni, până în primăvara anului viitor.

Un alt element care pune presiune asupra negocierilor este perspectiva alegerilor anticipate, evocată în ultimele zile în cazul unui nou eșec al formării Guvernului. Un asemenea scenariu provoacă îngrijorare în rândul parlamentarilor, în special al celor care riscă să nu mai obțină un mandat în urma unor noi alegeri.

Luca Niculescu trebuie să definitiveze lista miniștrilor și programul de guvernare pentru a solicita votul de învestitură al Parlamentului. Pentru a obține încrederea Legislativului, viitorul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Ședința PSD de miercuri, de la ora 16:00, ar putea stabili dacă lista de lucru discutată în ultimele zile se transformă în propunerea oficială de Guvern sau dacă Luca Niculescu va fi nevoit să revină la varianta unui cabinet predominant tehnocrat.