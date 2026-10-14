Un dovleac uriaș de 1.486 de kilograme, cultivat în statul american Rhode Island, ar putea deveni cel mai greu din lume, după ce a depășit cu aproape 190 de kilograme recordul omologat anterior.

În momentul de față, Guinness World Records verifică rezultatul, pe când competițiile dedicate dovlecilor gigant atrag tot mai mulți cultivatori și premii de zeci de mii de dolari.

Recordul anterior a fost dovleacul de 1.296 de kilograme!

Ron Wallace, un cultivator din Greene, Rhode Island, a intrat în atenția comunității internaționale a pasionaților de dovleci după ce exemplarul său impresionant a fost cântărit sâmbăta trecută, în cadrul unui concurs organizat în New England, potrivit apnews.com

Dovleacul a ajuns la 1.486 de kilograme, iar rezultatul ar putea depăși cu aproximativ 190 de kilograme recordul mondial menționat în prezent de Guinness World Records.

Recordul anterior, de 1.296 de kilograme, a fost stabilit pe 3 octombrie de britanicul Ian Paton, din Lymington, Anglia. Confirmarea oficială a performanței lui Wallace este însă așteptată, după verificările necesare pentru omologarea unui record mondial.

Cultivatorul american a declarat că a ținut legătura cu reprezentanții Guinness și că procesul de verificare este în desfășurare. Pentru Wallace, reușita este cu atât mai importantă cu cât a ales să participe la concursul din comunitatea sa, în ciuda ofertelor primite din partea altor competiții, unele cu premii care ajung la 70.000 de dolari.

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„Este cu adevărat masiv, a fost o plăcere să-l cresc”, a declarat acesta.

Wallace a cultivat dovlecii în sere!

Succesul lui Wallace nu este rezultatul unei singure tehnici, ci și al experienței acumulate în comunitatea cultivatorilor de dovleci gigantici. Participanții își împărtășesc metodele de cultivare, observațiile despre sol și soluțiile prin care pot obține fructe de dimensiuni ieșite din comun.

În acest an, Wallace a făcut și o schimbare importantă: a început să-și cultive dovlecii într-o seră, un mediu care îi permite să controleze mai bine condițiile de creștere.

„Singura modalitate de a crea un dovleac de 1.300 de kilograme este o comunitate care lucrează împreună”, a explicat cultivatorul.

Wallace a descoperit acest hobby după ce și-a lansat propria afacere online cu articole de grădinărit. În timp, pasiunea s-a transformat într-o activitate competitivă, care atrage inclusiv interesul sectorului agricol. Potrivit acestuia, agricultorii apelează tot mai des la experiența cultivatorilor de dovleci gigantici pentru informații despre sol și tehnici de cultivare.

La concursul din New England, Wallace a primit un premiu de 3.500 de dolari. Însă, dincolo de suma câștigată, el a pus accent pe sprijinul comunității locale și pe atmosfera creată în momentul cântăririi dovleacului.

„Rocky”, dovleacul vedetă al concursului din California

În paralel cu posibila stabilire a unui nou record mondial, un alt dovleac uriaș a atras atenția publicului în nordul Californiei. La cea de-a 53-a ediție a Campionatului Mondial de Cântărire a Dovlecilor din Half Moon Bay, dovleacul numit „Rocky” a câștigat competiția cu o greutate de 1.083 de kilograme.

Cultivat de Travis Gienger, profesor de horticultură din Minnesota, „Rocky” i-a adus acestuia a cincea victorie consecutivă în concursul californian. Gienger a primit un premiu de 21.501 de dolari, calculat la o rată de 9 dolari pentru fiecare kilogram al dovleacului câștigător.

Pentru a participa la competiție, Gienger și familia sa au parcurs aproximativ 35 de ore cu mașina, transportând dovleacul, care are dimensiunile unei mașini mici.

Numele ales pentru gigantul portocaliu are și o semnificație personală. După ce a ratat ediția precedentă, când dovleacul său s-a rupt în timpul creșterii, Gienger a revenit în competiție cu un exemplar botezat „Rocky”, inspirat de celebrul personaj boxer interpretat de Sylvester Stallone.

„De cinci ori campion, asta am venit să facem aici”, a spus el după victorie.

Secretele dovlecilor de peste o tonă

Cultivarea unor asemenea exemplare presupune mai mult decât spațiu și răbdare. Condițiile meteorologice pot influența decisiv rezultatul, iar temperaturile extreme reprezintă o provocare inclusiv pentru cultivatorii cu experiență.

Gienger a fost nevoit să facă față unor temperaturi care au coborât sub zero grade Celsius. El a admis că, pentru a-și îmbunătăți performanțele, ar putea fi necesar să treacă la un sistem de cultivare în mediu cu climă controlată, similar celui folosit de Wallace.

Ronan Fowler, organizatorul competiției din Half Moon Bay, a remarcat performanța lui Gienger în condiții meteorologice dificile. Capacitatea de a crește un dovleac de peste o tonă în ciuda frigului este, în opinia sa, remarcabilă.

Recorduri impresionante, dar nu și plăcinte gigantice

În ciuda dimensiunilor spectaculoase, dovlecii cultivați pentru competițiile de acest fel nu sunt selectați în primul rând pentru gust, ci pentru capacitatea de a atinge o greutate cât mai mare. Din acest motiv, festivalurile nu se încheie, de regulă, cu prepararea unor plăcinte uriașe.

Pentru Gienger, victoria din California a venit și cu o dezamăgire: dovleacul său nu a fost suficient de greu pentru a doborî recordul mondial, performanță care i-ar fi adus un premiu suplimentar de 30.000 de dolari.

Însă toate privirile sunt acum îndreptate către dovleacul de 1.486 de kilograme al lui Ron Wallace.

Dacă Guinness World Records confirmă rezultatul, cultivatorul american ar putea deveni noul deținător al recordului mondial pentru cel mai greu dovleac.