În orașul danez Lyngby, la nord de Copenhaga, roboții umanoizi se pregătesc să lucreze în turele de noapte din supermarketuri. Aceștia învață să așeze produsele pe rafturi după închiderea magazinelor, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat pe parcursul mai multor ani, menit să preia sarcinile de rutină și să le permită angajaților să acorde mai mult timp clienților.

Potrivit start-upului danez Hive Robots, roboții au brațe, picioare și degete care le permit să lucreze în spații proiectate pentru oameni, fără ca magazinele să fie nevoite să-și schimbe amenajarea, transmite Euronews.

Deocamdată, roboții sunt mai lenți decât angajații supermarketurilor, însă reprezentanții companiei susțin că progresele din domeniul inteligenței artificiale îi vor ajuta să devină mai rapizi și mai preciși.

Cum învață roboții să așeze produsele pe rafturi

Pentru ca roboții să poată lucra în condiții reale, aceștia trebuie antrenați, iar procesul presupune colectarea de date în timpul activității.

Într-un colț al magazinului, un operator uman folosește ochelari de realitate virtuală și controllere portabile pentru a ghida un robot în timp ce acesta ridică pungi de paste și le așază pe rafturi.

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Demonstrațiile sale furnizează date care îi ajută pe roboți să învețe să execute independent aceste sarcini.

„Există o mulțime de lucruri mărunte la care noi, oamenii, nu ne gândim, dar pe care, practic, trebuie să-l învățăm pe robot”, a declarat Roger Sala, specialist în operarea roboților la Hive Robots.

Antrenamentul a început în iunie în magazinele Føtex, un lanț de supermarketuri deținut de Salling Group, cel mai mare retailer din Danemarca. Compania operează peste 2.100 de magazine în Danemarca, Germania, Polonia, Letonia, Estonia și Lituania.

Hive Robots dezvoltă software-ul și antrenează roboții, care sunt fabricați de compania chineză de robotică Unitree.

Start-upul danez speră ca, până la începutul anului 2027, roboții să poată aranja independent anumite produse pe rafturi în timpul nopții. Magazinele ar urma să plătească serviciul în funcție de numărul de ore de utilizare.

Ce ar putea însemna roboții pentru angajați

Introducerea roboților umanoizi la locul de muncă alimentează dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale: va contribui aceasta la reducerea deficitului de personal sau va diminua cererea de angajați?

Potrivit unui raport publicat în 2024 de Fondul Monetar Internațional, inteligența artificială ar putea schimba modul în care se desfășoară aproximativ 60% dintre locurile de muncă din Uniunea Europeană. Tehnologia ar putea ajuta angajații să îndeplinească anumite sarcini, dar ar putea prelua și o parte dintre acestea.

Raportul evidențiază atât oportunitățile de creștere a productivității, cât și riscurile ca unele locuri de muncă să dispară.

Salling Group susține că scopul proiectului-pilot este să sprijine angajații, nu să-i înlocuiască.

Reprezentanții Føtex estimează că aranjarea produselor pe rafturi ocupă între 40% și 50% din timpul de lucru al personalului. Potrivit Hive Robots, lanțul întâmpină și dificultăți în recrutarea tinerilor pentru această activitate.

Simon Kudsk, director de operațiuni la Føtex, estimează că ar putea dura până la cinci ani până când roboții vor ajunge în toate magazinele rețelei. Printre sarcinile pe care le-ar putea prelua se numără identificarea produselor lipsă sau așezate în locuri greșite, îndepărtarea cutiilor de carton goale și verificarea datelor durabilității minimale înscrise pe etichete.

„Viziunea noastră, sau visul nostru în acest moment, este ca, în cele din urmă, să putem avea unul sau doi roboți umanoizi în fiecare magazin Føtex, care să ne sprijine colegii, să eficientizeze activitatea și să le permită angajaților să se concentreze mai mult pe activitățile dedicate clienților”, a declarat Simon Kudsk.