Studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași reclamă că rămân fără mâncare la cantină, unde o parte dintre preparate ar fi rezervate pentru medici, cadre didactice și angajați. În paralel, studenții de la ASE București semnalează apariția ploșnițelor în facultate, iar în Franța au loc proteste pentru finanțarea educației și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

Studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași susțin că nu mai găsesc suficiente preparate atunci când ajung la cantina universității, potrivit publicației Ziarul de Iași.

Potrivit reclamațiilor, o parte dintre mâncăruri ar fi rezervate în avans pentru medicii din spitalele din zonă, cadrele didactice și angajați. Astfel, până când studenții ajung să servească masa, o parte dintre opțiunile disponibile ar fi deja epuizate.

Problema nu ar fi una recentă. Potrivit sursei citate, reclamații publicate online privind disponibilitatea mâncării la cantină există încă din 2023.

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Studenții de la ASE București reclamă apariția ploșnițelor

La București, studenții Academiei de Studii Economice (ASE) au semnalat apariția unor ploșnițe în mobilierul Facultății de Cibernetică. Mai mulți tineri au publicat pe TikTok imagini cu insectele și au cerut administrației ca activitatea didactică să se desfășoare online.

Conducerea ASE a transmis că spațiile și mobilierul din clădirea universității din zona Dorobanți au fost verificate, însă echipele de control nu au identificat insecte.

Potrivit administrației, mobilierul semnalat va fi preluat de o firmă specializată pentru aplicarea procedurilor de dezinsecție, izolare și monitorizare.

Reprezentanții ASE au precizat că, în lunile august și septembrie, în clădire au fost efectuate opt acțiuni de dezinsecție, în cadrul măsurilor periodice de prevenție și igienizare.

În ciuda acestor precizări, studenții au continuat să susțină că insectele sunt încă prezente în facultate. O petiție prin care solicită desfășurarea cursurilor online a strâns peste 5.000 de semnături.

Proteste în Franța pentru finanțarea educației

Problemele din sistemul de învățământ nu se limitează la România. În Franța, zeci de mii de persoane, printre care liceeni, părinți, profesori și sindicaliști, au participat la proteste în mai multe orașe, cerând resurse suplimentare pentru educație și condiții mai bune de învățare.

Participanții contestă reducerile bugetare anunțate de noul guvern și reclamă clase aglomerate, orare încărcate și lipsa profesorilor. De asemenea, unii protestatari cer revizuirea sau suspendarea platformei Parcoursup, utilizată pentru înscrierea în învățământul superior.

În Paris și Marsilia, protestele au degenerat în confruntări, iar poliția a folosit gaze lacrimogene. La Paris, unii manifestanți mascați au încercat să ridice o baricadă în fața forțelor de ordine.

Șeful guvernului francez a anunțat și suspendarea cursurilor în licee la sfârșitul săptămânii, pentru organizarea unui „moment de democrație internă” cu elevii.

Problemele reclamate în cele trei situații sunt diferite, de la disponibilitatea mâncării în cantinele universitare și igiena spațiilor de studiu până la finanțarea educației, dar au în comun nemulțumirile elevilor și studenților privind condițiile în care își desfășoară activitatea.