Aproximativ 60 de fermieri din nordul și nord-vestul Poloniei și-au unit forțele pentru a exporta direct 2.700 de tone de ovăz către un cumpărător din Olanda. Producătorii au organizat împreună vânzarea și transportul cerealelor până în portul Kołobrzeg, de unde marfa a plecat pe mare. Prima tranzacție s-a încheiat cu succes, iar cumpărătorul olandez și-a exprimat interesul pentru noi livrări, potrivit publicației poloneze Agronews.com.pl.

Inițiativa arată cum asocierea producătorilor agricoli poate facilita accesul la piețele externe și poate permite fermierilor să participe direct la comercializarea producției, fără intermediarii tradiționali.

2.700 de tone de ovăz vândute fără intermediari. Fermierii și-au găsit propriul cumpărător

În condițiile în care rentabilitatea producției de cereale rămâne una dintre cele mai importante probleme ale agriculturii poloneze, un grup de producători din nordul și nord-vestul Poloniei a decis să folosească o altă cale de comercializare.

În loc să vândă cerealele individual, fermierii au adunat o cantitate mai mare de marfă și au organizat împreună o tranzacție de export.

La această inițiativă au participat aproximativ 60 de ferme, care au pregătit în total 2.700 de tone de ovăz pentru un cumpărător din Olanda.

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De organizarea operațiunii s-au ocupat două organizații:

Asociația Producătorilor de Cereale și Rapiță ROLA din Człuchów;

Asociația Fermierilor Producători Wspólna Rola.

Cele două organizații reunesc aproximativ 450 de fermieri.

Cel mai important element al inițiativei a fost preluarea de către producători a organizării vânzării și exportului, fără utilizarea lanțului tradițional de intermediari comerciali.

De la siloz la navă. Cum au organizat fermierii exportul

Pregătirea unei livrări atât de mari a presupus nu doar găsirea unui cumpărător, ci și colectarea unei cantități suficiente de cereale și organizarea transportului.

Ovăzul provenit din ferme a fost adus mai întâi la silozul ROLA din Człuchów, unde a fost format lotul pentru export.

Ulterior, cerealele au fost transportate cu camioane până în portul Kołobrzeg. Organizarea transportului a fost facilitată de infrastructura logistică de care dispune asociația.

În portul Kołobrzeg, compania Bau-Komplex Porty, operatorul portuar, s-a ocupat de încărcarea cerealelor pe navă. Ulterior, ovăzul a fost transportat pe mare către Olanda.

Alegerea portului Kołobrzeg a fost influențată în principal de distanța convenabilă, disponibilitatea infrastructurii și posibilitatea organizării eficiente a încărcării.

Fermierii vor mai mult. Cumpărătorul străin este interesat de noi livrări

Prima operațiune nu ar trebui să rămână un proiect singular.

Jakub Farulewski, președintele ROLA Człuchów, a informat că organizația analiza de mai mult timp posibilitatea vânzării comune a cerealelor direct pe piețele externe.

Livrarea realizată a confirmat că acest model poate funcționa și în practică.

Un aspect important este că partenerul olandez și-a exprimat interesul pentru achiziționarea unor cantități mai mari de cereale furajere poloneze.

Acest lucru le oferă fermierilor asociați posibilitatea de a continua colaborarea pentru export.

Dezvoltarea inițiativei este susținută și de Adam Reimann, președintele Asociației Fermierilor Producători Wspólna Rola.

Organizația a stabilit deja contacte cu alte asociații agricole și planifică discuții pentru extinderea colaborării.

Obiectivul este creșterea numărului de producători care participă la vânzarea comună.

Un volum mai mare de cereale înseamnă o poziție mai puternică în negocieri

Vânzarea directă a cerealelor în străinătate necesită o anumită amploare a activității.

Pentru o singură fermă, colectarea câtorva mii de tone de marfă uniformă, găsirea unui cumpărător și organizarea transportului maritim ar fi mult mai dificile. Colaborarea dintre zeci de producători permite împărțirea acestor sarcini între participanți.

Printre principalele avantaje ale acestui model se numără posibilitatea formării unor loturi comerciale mari, negocierea directă a condițiilor de vânzare și limitarea participării intermediarilor.

Potrivit informațiilor prezentate de organizatorii tranzacției, exportul direct le-a adus proprietarilor cerealelor un profit mai mare. Nu au fost însă făcute publice prețul concret de vânzare al ovăzului și valoarea veniturilor suplimentare obținute de fiecare fermă. Prin urmare, nu se poate stabili cu cât au câștigat mai mult fermierii pentru fiecare tonă, în comparație cu vânzarea către centrele de colectare din Polonia.

Tranzacția arată însă că producătorii pot participa activ la organizarea exportului, în loc să se limiteze la vânzarea materiei prime către cumpărătorii interni.

Portul Kołobrzeg poate deschide noi oportunități pentru cerealele poloneze

Exportul comun al fermierilor a atras atenția și asupra importanței porturilor maritime mai mici pentru comerțul cu produse agricole. Deși nu dispune de capacitățile celor mai mari terminale poloneze, portul Kołobrzeg poate gestiona transporturi de cereale pregătite de organizațiile regionale de producători.

Există însă limitări legate de dimensiunile navelor care pot intra în port.

În prezent, parametrii maximi ai navelor sunt:

lungime: 100 de metri;

lățime: 15 metri;

pescaj: 5,5 metri.

Modernizarea planificată a intrării în port ar permite accesul unor nave mai mari, cu o lungime de până la 130 de metri, o lățime de 20 de metri și un pescaj de 7,5 metri. Potrivit proiectului prezentat, aceste nave ar putea transporta încărcături de până la două ori mai mari.

Pentru producătorii de cereale, acest lucru ar însemna posibilitatea organizării unor transporturi mai mari, inclusiv de rapiță și alte produse agricole.

Navele mai mari pot însemna costuri mai mici pentru export

Extinderea infrastructurii portuare are legătură directă cu rentabilitatea comerțului.

O navă mai mare poate transporta mai multă marfă într-o singură cursă, ceea ce permite reducerea costului unitar al transportului maritim. În cazul exporturilor de mii de tone de cereale, costurile de transport maritim, transbordare și transport terestru au o importanță semnificativă pentru rezultatul financiar final al tranzacției.

Din acest motiv, reprezentanții organizațiilor agricole leagă dezvoltarea viitoare a exporturilor comune de modernizarea planificată a portului Kołobrzeg. Creșterea capacității de transbordare ar putea facilita organizarea unor noi livrări și ar putea îmbunătăți competitivitatea cerealelor poloneze pe piețele externe.

Este exportul comun o soluție pentru îmbunătățirea rentabilității producției de cereale?

Exemplul fermierilor din Pomerania și Pomerania Occidentală arată că producătorii pot căuta noi oportunități de vânzare în afara sistemului tradițional de colectare.

Acest lucru nu înseamnă însă că exportul direct va fi întotdeauna mai profitabil. Rezultatul financiar depinde și de prețurile oferite de cumpărătorii străini, de calitatea cerealelor, de volumul livrării, de cursurile valutare și de costurile logistice.

Organizarea eficientă a colaborării dintre ferme rămâne esențială.

În cazul primei livrări prin Kołobrzeg, fermierii au reușit să reunească trei elemente importante: o cantitate suficientă de cereale, un cumpărător din străinătate și un transport maritim organizat eficient.

Primele 2.700 de tone de ovăz au plecat deja la export. Acum, producătorii vor să își extindă activitatea, să atragă alte ferme și să organizeze noi tranzacții.