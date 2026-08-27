Japonia anchetează cafenelele cu animale. Autoritățile verifică cum sunt ținute bufnițele, aricii și capibarele

27 aug. 2026, Articole / Reportaje
Japonia anchetează cafenelele cu animale. Autoritățile verifică cum sunt ținute bufnițele, aricii și capibarele
foto: Pexels
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Cuprins
  1. Îngrijorări privind bunăstarea animalelor
  2. Animalele, expuse constant interacțiunii cu vizitatorii

Guvernul japonez va investiga sutele de cafenele cu animale din țară, pe fondul îngrijorărilor privind igiena și condițiile în care sunt ținute animalele sălbatice. Autoritățile vor verifica spațiile, numărul animalelor și respectarea normelor de bunăstare, conform Mediafax.

Ancheta pe teren va începe luna viitoare, a declarat pentru AFP un responsabil al Ministerului Mediului din Japonia, care a solicitat anonimatul.

Autoritățile vor colecta mai întâi informații despre numărul cafenelelor de acest tip și despre speciile de animale găzduite. Ulterior, ministerul va verifica dacă localurile respectă legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea spațiilor și frecvența curățeniei.

„Am putea efectua apoi inspecții la fața locului dacă identificăm unități care par să încalce regulile”, a declarat oficialul.

Decizia de a lansa ancheta vine după recomandările unui grup de experți în bunăstarea animalelor.

Îngrijorări privind bunăstarea animalelor

Japonia are sute de cafenele în care clienții pot interacționa direct cu animale. Printre acestea se numără porci pitici, arici, bufnițe, șerpi, vidre, ratoni și capibare.

Organizațiile pentru protecția animalelor atrag de mai mult timp atenția asupra condițiilor din unele dintre aceste localuri. Activiștii susțin că anumite animale sunt ținute în spații prea mici, iar popularitatea cafenelelor ar putea contribui și la capturarea și comercializarea ilegală a unor specii sălbatice rare.

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O anchetă realizată de WWF Japonia în 2025 a identificat în unele cafenele specii aflate pe cale de dispariție, incluse pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Printre animalele găsite se aflau și specii protejate prin Convenția CITES, care reglementează comerțul internațional cu specii sălbatice.

Raportul a semnalat și probleme de igienă în anumite localuri. Vizitatorii nu erau întotdeauna încurajați să se spele pe mâini după contactul cu animalele, iar în unele spații au fost identificate bacterii patogene.

Animalele, expuse constant interacțiunii cu vizitatorii

Laila Imai, coordonatoarea campaniei pentru Asia a organizației PETA, susține că modelul acestor afaceri pune accentul pe experiența clienților, în detrimentul nevoilor animalelor.

„Aceste companii se bazează pe contacte strânse care pun pe primul plan divertismentul clienților, în detrimentul nevoilor animalelor”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, vidrele, capibarele, ratonii, bufnițele și reptilele se numără printre speciile cele mai expuse. Animalele ar fi supuse în mod repetat manipulării de către vizitatori, zgomotului și blițurilor aparatelor foto pe parcursul zilei.

Ancheta autorităților japoneze va stabili amploarea fenomenului și dacă anumite localuri încalcă regulile privind igiena și bunăstarea animalelor.

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