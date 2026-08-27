Un fenomen biologic rar a fost observat într-o mică grădină de dovleci decorativi din cartierul timișorean Ronaț. Viktoria Cimerovici, grădinar amator și participantă la proiectul Grădinescu, a descoperit în acest an mai multe tulpini de tărtăcuță cu o formă neobișnuită, mult mai late și aplatizate decât în mod normal. De asemenea și aglomerarea anormală a frunzelor, florilor și cârceilor în zona afectată.

Aspectul este asociat cu un fenomen numit fasciație, o anomalie de dezvoltare care poate apărea la tulpini, ramuri, flori sau inflorescențe. În loc să crească într-o formă cilindrică obișnuită, țesutul de creștere se dezvoltă pe o suprafață mai largă, ceea ce poate produce tulpini turtite, crestate, răsucite sau cu aspect de evantai.

„Nu știu ce a provocat această modificare în acest an. Este al șaselea an de când mă ocup de această parcelă din cadrul proiectului Grădinescu și nu am mai întâlnit fenomenul. Nici nu este sigur că îl voi putea reproduce din semințele tărtăcuțelor maturizate pe vrej. Fereastra în care fenomenul poate fi documentat este mică, deoarece, odată cu sosirea frigului, vrejul se va veșteji”, a declarat, pentru G4Food, Viktoria Cimerovici.

- articolul continuă mai jos -

Tărtăcuțe crescute pentru ornament

Fasciația poate avea cauze diferite. Poate fi determinată de modificări genetice, de factori de mediu sau de leziuni ale zonei de creștere și, în anumite cazuri, poate fi asociată cu infecții provocate de microorganisme. Fenomenul nu înseamnă neapărat că planta este bolnavă. În unele cazuri, plantele fasciate continuă să se dezvolte și să producă fructe, deși forma și cantitatea producției pot fi diferite de cele obișnuite.

„Le cresc pentru ornament. Sunt interesante și, în același timp, amuzante. Este prima dată când apare acest fenomen. Am înțeles de la specialiști că se numește fasciație. E foarte bizar, chiar m-am speriat când am văzut prima dată cum arată tulpinile. Sunt și eu curioasă cum va fi producția. Este posibil să nici nu crească tărtăcuțele”, a mai spus Viktoria Cimerovici.

În parcela de la Grădinescu, Viktoria cultivă și roșii, precum și floarea-soarelui uriaș. Tărtăcuțele decorative sunt însă pasiunea sa, fiind cultivate în special pentru formele și culorile neobișnuite pe care le pot avea.