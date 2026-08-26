Semaglutida reduce cu 21% riscul de spitalizare psihiatrică, arată o analiză realizată pe 15.000 de pacienți. Agoniștii receptorilor GLP-1, renumiți pentru eficiența lor în tratarea diabetului și reducerea greutății corporale, captează din nou atenția lumii științifice printr-un posibil efect secundar benefic: sprijinirea sănătății mintale. Un studiu recent realizat la Universitatea Griffith (Australia) și publicat în revista Acta Psychiatrica Scandinavica indică faptul că aceste terapii ar putea reduce semnificativ riscul de spitalizare psihiatrică în cazul persoanelor afectate de tulburare bipolară, o afecțiune care afectează peste 37 de milioane de oameni la nivel global, conform datelor OMS.

Cercetarea, coordonată de profesorul Mark Taylor, a monitorizat timp de 15 ani datele a aproximativ 15.000 de pacienți din Suedia diagnosticați cu tulburare bipolară cărora li s-au prescris tratamente pe bază de GLP-1, scrie La Razon.

Constatările principale ale studiului

Efectul semaglutidei: Substanța activă din medicamente precum Ozempic și Wegovy a fost asociată cu o reducere de 21% a riscului de internare psihiatrică pe durata administrării tratamentului, comparativ cu perioadele fără terapie GLP-1.

Mecanisme de protecție: Cercetătorii sugerează că semnalizarea GLP-1 protejează creierul prin atenuarea inflamației cronice, reducerea stresului celular și stimularea plasticității neuronale.

Diferențe între molecule: În timp ce semaglutida a oferit rezultate clare, alte substanțe din aceeași clasă (cum ar fi liraglutida sau dulaglutida) nu au prezentat același impact, sugerând că beneficiile psihiatrice depind de structura specifică a moleculei.

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„Persoanele cu tulburare bipolară care au urmat tratament cu semaglutidă au înregistrat rate considerabil mai scăzute de spitalizare psihiatrică”, a precizat prof. Mark Taylor.

Axa intestin-creier

Interesul privind efectele agoniștilor GLP-1 asupra stării psihice a crescut constant în ultimii ani, fiind evaluate efectele lor asupra anxietății, depresiei și controlului impulsurilor:

Modularea microbiomului: Studiile pe modele animale publicate în Cell Host & Microbe arată că liraglutida reduce comportamentele de tip depresiv prin creșterea populației de Lactobacillus delbrueckii, o bacterie intestinală ce eliberează compuși de reglare a stresului.

Controlul poftelor compulsive (craving): La om, datele preliminare indică ameliorarea simptomelor de anxietate și atenuarea poftelor alimentare necontrolate, relevante în tulburările de alimentație (bulimie, mâncat compulsiv). De asemenea, se analizează potențialul lor în reducerea dependenței de alcool.

Beneficii integrate pentru pacienții cu comorbidități

Obezitatea, diabetul și tulburarea bipolară coexistă frecvent, având căi fiziopatologice comune legate de inflamația cronică și rezistența la insulină. Acționând simultan pe aceste linii, agoniștii GLP-1 pot furniza un sprijin terapeutic complex.

Precauții necesare

Cercetătorii subliniază că studiul suedez este unul observațional și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Sunt necesare studii clinice randomizate pentru a stabili dacă semaglutida poate deveni un tratament adjuvant standard în psihiatrie.

Cu toate acestea, pe lângă beneficiile cardiovasculare, hepatice și respiratorii deja confirmate, agoniștii GLP-1 își extind potențialul terapeutic, deschizând noi direcții în managementul tulburărilor psihice.