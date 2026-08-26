Peste 40 de crame din Republica Moldova, premiate la competiții internaționale, vor participa la cea de-a șasea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, organizat în perioada 5-6 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff din București. Vizitatorii vor putea degusta vinuri, spumante și Divin și vor avea acces la sesiuni de degustare și masterclass-uri susținute de somelieri.

Evenimentul reunește atât vinării cu tradiție din Republica Moldova, cât și producători mai mici, care vor aduce la București vinuri premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur, precum și noutăți și ediții limitate.

Festivalul are loc între orele 12:00 și 22:00, iar accesul publicului este liber. Pentru degustări vor fi disponibile pachete de 5 sau 10 degustări, care pot fi cumpărate atât online, cât și la fața locului.

România, principala piață de export pentru vinurile moldovenești

Prezența unui număr atât de mare de producători la București vine în contextul în care România este principala piață de export pentru vinurile din Republica Moldova. Potrivit datelor Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova și ale Serviciului Vamal, în 2025 au fost livrate pe piața românească vinuri în valoare de aproximativ 45,2 milioane de dolari, echivalentul a circa 16 milioane de litri.

- articolul continuă mai jos -

Vinurile moldovenești reprezintă aproximativ 20% din totalul vinurilor importate în România, iar în jur de 70 de crame din Republica Moldova sunt deja prezente pe piața românească.

La nivel internațional, vinul produs în Republica Moldova este exportat în peste 70 de țări. Exporturile reprezintă mai mult de 80% din volumul total de vin produs în țară.

În acest context, Festivalul Vinului Moldovenesc are și o componentă comercială, producătorii având posibilitatea să intre în contact direct cu consumatorii români. Vinurile preferate de vizitatori vor putea fi cumpărate la sticlă direct de la cramele participante.

„Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiție, pasiune și inovație. Anul acesta, la a șasea ediție, venim cu un număr semnificativ de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

Patru masterclass-uri de vin în fiecare zi

O noutate a ediției din acest an este programul extins de degustări și sesiuni educative. În fiecare dintre cele două zile ale festivalului vor fi organizate câte patru masterclass-uri de degustare și wine pairing, reunite sub conceptul „Școala Vinului”.

Sesiunile vor fi susținute de somelieri cu experiență și sunt deschise publicului pe bază de rezervare. Participarea costă 150 de lei.

Organizatorii spun că masterclass-urile sunt gândite pentru cei care vor să afle mai multe despre soiurile și vinurile pe care le degustă, dar și despre asocierea acestora cu diferite preparate.

„Anul acesta, punem un accent și mai mare pe experiența de degustare și pe componenta educativă a festivalului. Pachetele de degustări le oferă participanților posibilitatea de a explora mai multe crame și soiuri de vin, iar masterclass-urile completează experiența cu informații și contexte care îi ajută să înțeleagă mai bine vinurile pe care le descoperă”, a mai spus Ștefan Iamandi.

Potrivit acestuia, organizatorii își doresc ca experiența de la festival să continue și după încheierea evenimentului, prin achiziționarea vinurilor descoperite la degustări.

„Ca și în anii trecuți, vinurile preferate vor putea fi cumpărate la sticlă direct de la producătorii prezenți la eveniment. Ne dorim ca experiența de la festival să continue și dincolo de cele 2 zile, iar vinurile descoperite să ajungă apoi pe mesele oamenilor, alături de familie și prieteni”, a precizat directorul ONVV.

Jazz, activități pentru familii și food court

Programul Festivalului Vinului Moldovenesc nu se limitează la degustări. Pe parcursul celor două zile vor avea loc concerte live de jazz contemporan, susținute de trupele Amphitrio și A-C Leonte.

Evenimentul va include și activități dedicate copiilor și familiilor, cu experiențe interactive și senzoriale. Vizitatorii vor avea la dispoziție zone de relaxare, spații interactive și un food court.

Organizatorii pregătesc, de asemenea, mai multe activări și surprize pe parcursul celor două zile.

Peste 44.000 de vizitatori la ediția precedentă

Interesul pentru Festivalul Vinului Moldovenesc a crescut de la o ediție la alta. Ediția precedentă a atras peste 44.000 de vizitatori.

Aceștia au consumat peste 11.000 de sticle de vin și au degustat mai mult de 25.000 de pahare de vin.

Ediția din 2026 este programată pentru 5 și 6 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff din București, între orele 12:00 și 22:00. Intrarea este liberă. Pachetele de degustări, disponibile în variante de 5 și 10 degustări, pot fi achiziționate online și la fața locului, iar participarea la masterclass-urile „Școala Vinului” se face pe bază de rezervare.

Festivalul Vinului Moldovenesc este organizat anual pentru promovarea vinurilor și culturii viticole din Republica Moldova și reunește producători, experți din sector și consumatori interesați de vin.

Evenimentul este susținut de Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova, instituție care contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol și la promovarea vinurilor moldovenești prin programul și brandul național „Wine of Moldova”.