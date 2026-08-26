Peste 1000 de euro pentru un știulete de porumb? De ce ai plăti atât? Pentru că nu este nici pentru mălai, nici pentru gătit, nici pentru dat furaj la găini. Este o poșetă plic de sezon vândută de Moschino cu nici mai mult nici mai puțin decât 6.379 ron, adică ceva mai mult de 1000 de euro.

Are 26 cm lungime și 10 cm lăţime, se închide cu un magnet și este ușor de luat la plajă sau la plimbări în parc ori în natură. Unde nu ai nevoie de prea multe „efecte” personale pe care să le înghesui în geantă.

Culorile imită perfect un știulete de porumb, așa că vei fi privită cu suspiciune și curiozitate atunci când te vei afișa cu o astfel de geantă-plic. O asortezi desigur la o ținută sport, casual, pantaloni scurți sau de in, o rochie lejeră în culori de pământ, sandale fără toc, espadrile sau teniși. Orice amintește de un câmp de vară pe care miroase a arșiță de august.

Iar dacă imaginea unui porumb pe care îl plimbi cu tine îți trezește pofte din copilărie, nu ezita să te întorci acasă și cu câțiva știuleți „autentici”, din lan sau cumpărați de la magazin și pe care să-i gătești fără mare bătaie de cap.