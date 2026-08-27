O femeie din Marea Britanie a muls peste 10.000 de vaci, în 10 zile, într-o acțiune caritabilă dedicată sprijinirii fermierilor

27 aug. 2026, Articole / Reportaje
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O femeie din Marea Britanie a muls peste 10.000 de vaci, în 10 zile, într-o acțiune caritabilă dedicată sprijinirii fermierilor
Foto: RABI via Agriland.ie
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Marie Stephenson a parcurs aproximativ 1.480 de kilometri prin Marea Britanie și a muls 10.411 vaci în doar 10 zile, într-o acțiune caritabilă dedicată sprijinirii fermierilor. Campania a strâns peste 5.700 de lire sterline pentru Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI), notează publicația irlandeză Agriland.

Marie Stephenson, în vârstă de 45 de ani, din Warton, Lancashire, a traversat Marea Britanie de la sud-vestul Angliei până în Scoția pentru a susține financiar organizația RABI, care oferă sprijin practic, financiar și emoțional fermierilor și familiilor acestora din Anglia și Țara Galilor.

Stephenson, care lucrează în industria agricolă, a pornit pe 3 august din Bodmin, Cornwall. Pe parcursul traseului de 1.480 de kilometri, s-a oprit la 22 de ferme pentru a participa la muls.

Ținta inițială a fost de 10.000 de vaci mulse în 10 zile. La finalul provocării, britanica a depășit obiectivul și a ajuns la 10.411.

Peste 5.700 de lire sterline pentru fermieri

Acțiunea a avut ca scop strângerea de fonduri pentru RABI. Până la încheierea provocării, Stephenson a adunat 5.706 lire sterline, iar suma continuă să crească prin donațiile primite.

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Unul dintre punctele de oprire a fost Wallhope Farm din Țara Galilor, administrată de Paul Williams și Sarah Bevan. Ferma are peste 200 de vaci Holstein și Jersey, care sunt mulse de două ori pe zi pentru producția de lapte și produse lactate comercializate inclusiv prin automate proprii.

„Am fost încântați să o primim pe Marie la Wallhope Farm și să se alăture echipei în sala de muls”, a declarat Paul Williams.

Fermierul a subliniat și legătura personală dintre Stephenson și Sarah Bevan, cele două cunoscându-se încă din perioada în care au urmat aceeași școală în Yorkshire Dales.

Discuții despre sănătatea mintală în agricultură

Dincolo de obiectivul financiar, călătoria a creat ocazia unor discuții cu fermierii despre sănătatea mintală și problemele cu care se confruntă în prezent cei care lucrează în sectorul laptelui.

Stephenson a spus că experiența i-a oferit ocazia să cunoască oameni și povești care au impresionat-o profund. Ea a apreciat efortul constant depus de fermieri și lucrătorii agricoli și ospitalitatea de care a avut parte în timpul traseului.

„Angajamentul și efortul pe care fermierii și lucrătorii agricoli le depun zi de zi sunt dincolo de tot ceea ce am experimentat vreodată”, a afirmat Stephenson.

Danielle Burwood, responsabilă de evenimente și strângere de fonduri în comunitate pentru RABI, a descris provocarea drept o acțiune de amploare și a mulțumit fermelor care au primit-o pe Stephenson pe parcursul traseului.

Potrivit acesteia, campania a avut un efect important și prin faptul că a încurajat discuțiile despre bunăstarea celor care lucrează în agricultură și i-a ajutat pe mai mulți fermieri să afle că există servicii de sprijin disponibile.

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