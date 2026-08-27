O chelneriță din Bologna a obținut în instanță anularea concedierii, după ce restaurantul a sancționat-o pentru că a lipsit de la serviciu pe motiv de boală, dar în aceeași zi a publicat pe Instagram fotografii de la propria petrecere aniversară. Tribunalul din Bologna a considerat că faptele nu justificau concedierea și a obligat angajatorul să îi plătească despăgubiri de aproximativ 20.000 de euro, scrie presa din Italia, citată de G4Media.

Conflictul dintre angajată și restaurant a început pe 11 mai 2025. Femeia i-a transmis managerului, prin WhatsApp, că nu se simte bine și că nu poate veni la tura de seară. Managerul i-a răspuns „Ok”, iar angajata a trimis în ziua următoare documentul medical care justifica absența.

La revenirea din concediul medical, femeia s-a trezit însă în fața unei proceduri disciplinare. Restaurantul a decis în cele din urmă să o concedieze, pe 21 mai.

Trei acuzații formulate de restaurant

Conducerea localului i-a imputat trei fapte. Prima a fost publicarea pe Instagram a unor fotografii de la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, chiar în ziua în care anunțase că este bolnavă și nu poate lucra.

A doua acuzație a vizat absența de la locul de muncă. Într-un alt episod, angajata ar fi fost acuzată că a luat masa în timpul programului de lucru.

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Chelnerița a contestat concedierea în instanță și a susținut că măsura a fost abuzivă. Ea nu a solicitat revenirea pe postul ocupat, ci doar acordarea unor despăgubiri financiare.

Tribunalul nu a considerat dovedită simularea bolii

Judecătorul de muncă din Bologna a decis în favoarea angajatei și a stabilit că faptele invocate de restaurant nu aveau gravitatea necesară pentru desfacerea contractului de muncă.

În ceea ce privește fotografiile de la aniversare, instanța a constatat că acestea nu demonstrează că femeia și-ar fi simulat boala. Petrecerea putea avea loc înainte de ora 18:00, în condițiile în care tura sa era programată seara. Prin urmare, faptul că participase la propria aniversare în aceeași zi nu dovedea că era aptă de muncă la momentul la care trebuia să se prezinte la restaurant.

Judecătorul a analizat și celelalte acuzații. Venirea la locul de muncă într-o zi liberă și faptul că angajata ar fi luat masa în timpul programului puteau indica, cel mult, „superficialitate”, însă nu reprezentau abateri suficient de grave pentru aplicarea celei mai severe sancțiuni disciplinare.

Despăgubiri echivalente cu 10 salarii

Tribunalul a stabilit că concedierea, bazată pe motive considerate subiective și nefondate, nu era justificată.

Restaurantul a fost obligat să îi plătească fostei angajate o sumă echivalentă cu 10 salarii lunare, precum și cheltuielile de judecată. Valoarea totală a despăgubirilor se ridică la aproximativ 20.000 de euro.