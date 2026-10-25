VIDEO | Ce pot face elevii în Săptămâna Verde / Ionuț Porcaru, director Banca de Alimente Sector 6: Pot afla cum pot reduce risipa alimentară, ce înseamnă să fii voluntar și cum să citești o etichetă. Schimbarea vine în timp

25 oct. 2026, Stop risipă
Foto: G4Food
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Educația alimentară trebuie să înceapă din copilărie, iar fiecare actor din lanțul alimentar are responsabilitatea de a contribui la reducerea risipei, a declarat Ionuț Porcaru, directorul Băncii Locale de Alimente Sectorul 6, la dezbaterea G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire”.

Banca Locală de Alimente Sectorul 6 organizează activități educative pentru elevi, inclusiv în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Copiii învață ce înseamnă risipa alimentară, cum se citește eticheta unui produs și ce presupune voluntariatul într-o bancă de alimente.

„Scopul principal pe care îl avem noi atunci este să vorbim cu copiii, să le explicăm ce înseamnă o etichetă de produs, ce înseamnă voluntariatul într-o bancă locală de alimente și ce înseamnă diminuarea risipei alimentare”, a explicat Ionuț Porcaru.

Instituția a dezvoltat și materiale educative adaptate vârstei copiilor. O carte dedicată risipei alimentare, scrisă de Ramona, colega sa din zona de parteneriate, a fost trimisă în școli în cadrul programelor „Școală după școală”. Materialul le explică celor mici, pe înțelesul lor, inclusiv diferența dintre un măr stricat și unul care prezintă doar mici semne de deteriorare.

Potrivit sursei citate, schimbarea comportamentului de consum necesită timp, însă rezultatele activităților educative pot fi observate chiar în familiile copiilor.

Acesta a dat exemplul unui atelier organizat de un producător de lactate care folosește borcane din sticlă. După participarea la activitate, unii copii au mers acasă și au început să recicleze borcanele, după ce au înțeles de ce ambalajul din sticlă poate fi o alternativă la cel din plastic.

Educația îi ajută pe copii să devină mai atenți și la informațiile de pe etichete. Reprezentantul Băncii Locale de Alimente a povestit că unii părinți au primit de la copii explicații despre produsele pe care aceștia le preferă, pe baza informațiilor pe care au învățat să le interpreteze.

„Asumarea rolului de a educa este un rol primordial, aș spune eu, și e necesar și toți din lanțul ăsta trebuie să facem lucrul ăsta”, a subliniat Ionuț Porcaru.

Urmărește întreaga dezbatere G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire” în materialul video de mai jos.

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