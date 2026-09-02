Cum să cultivi coriandru în casă și să ai frunze proaspete tot anul. Planta are nevoie de un singur lucru pentru a crește bine

Coriandrul proaspăt poate fi cultivat cu ușurință în ghiveci, chiar în bucătărie, astfel încât să ai mereu la îndemână frunze aromate pentru salate, supe, salsa sau alte preparate. Planta preferă temperaturile mai scăzute și poate reacționa la căldură prin înflorire și formarea rapidă a semințelor. Cultivarea în interior te ajută să controlezi mai bine temperatura și să prelungești perioada în care poți recolta frunze proaspete, potrivit Southernliving.

Coriandrul (Coriandrum sativum) este o plantă anuală care crește rapid. Frunzele și tulpinile tinere sunt folosite proaspete și au o aromă citrică, ușor picantă. Gustul este însă unul controversat: unele persoane îl adoră, în timp ce altele spun că are un gust asemănător săpunului.

Semințele plantei sunt cunoscute sub numele de coriandru boabe și sunt folosite ca mirodenie, fiind măcinate și adăugate în preparate precum curry sau produse de patiserie.

Spre deosebire de unele plante aromatice, precum busuiocul, coriandrul tolerează destul de bine frigul și poate supraviețui unor înghețuri ușoare dacă este protejat. În exterior, poate fi cultivat într-o gamă largă de zone climatice, însă perioada optimă de plantare diferă în funcție de temperatură.

În zonele mai reci, plantarea este recomandată primăvara sau toamna, în timp ce în regiunile mai calde poate fi cultivat mai târziu și, în anumite locuri, chiar pe timpul iernii.

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Pentru a-l proteja de temperaturile extreme, fie că este vorba despre frigul iernii sau căldura verii, o soluție este cultivarea lui în interior.

Cum plantezi coriandrul în ghiveci

Coriandrul poate fi cumpărat sub forma unei plante tinere dintr-un centru de grădinărit sau poate fi cultivat pornind de la semințe.

Indiferent de variantă, trebuie avută grijă la rădăcină, deoarece coriandrului nu îi place să fie transplantat. Dacă achiziționezi o plantă deja crescută, aceasta ar trebui mutată într-un ghiveci adânc, cu drenaj bun, de cel puțin 30 de centimetri adâncime și 45 de centimetri lățime, pentru a permite dezvoltarea rădăcinii pivotante.

Pentru că planta are o durată de viață relativ scurtă, nu ar trebui să fie necesară mutarea ei din nou într-un alt ghiveci.

Dacă pornești de la semințe, poți folosi recipiente biodegradabile pentru răsaduri, care ulterior pot fi introduse direct în ghiveciul permanent. Astfel, rădăcina sensibilă este deranjată cât mai puțin.

O altă variantă este să semeni direct în recipientul în care intenționezi să cultivi planta, evitând complet transplantarea.

Pașii pentru plantarea semințelor

Umple tăvițele pentru răsaduri cu pământ și pune semințele la aproximativ 5 centimetri distanță una de cealaltă. Acoperă-le cu aproximativ 1,3 centimetri de pământ. Ține recipientele într-un loc cald, la o temperatură de aproximativ 21-29°C, și udă astfel încât solul să rămână umed. Semințele vor germina în aproximativ o săptămână. Când răsadurile ajung la 2,5-5 centimetri înălțime și au o pereche de frunze adevărate, pot fi mutate într-un recipient mai mare. Lasă aproximativ 7,5-10 centimetri între plante.

Cum îngrijești coriandrul în interior

În interior, coriandrul are nevoie de multă lumină și de temperaturi calde, dar nu excesiv de ridicate. Recoltarea regulată poate încuraja planta să continue să crească și îi poate prelungi perioada de viață.

Lumină

Coriandrul are nevoie de aproximativ șase ore de lumină puternică, indirectă, în fiecare zi.

Dacă locul în care ai amplasat ghiveciul nu primește suficientă lumină naturală, poți folosi o lampă de creștere pentru a-i asigura necesarul de lumină.

Temperatură

Coriandrul trebuie cultivat într-o încăpere în care temperatura să nu depășească aproximativ 24°C.

Temperaturile mai ridicate pot determina planta să înflorească și să formeze semințe prea repede. Dacă ghiveciul este amplasat lângă o fereastră însorită, trebuie verificat ca planta să nu fie expusă unei călduri excesive.

De asemenea, ghiveciul trebuie ținut departe de surse de căldură precum gurile de ventilație, șemineele sau cuptorul.

Udare

Solul trebuie menținut umed, dar nu îmbibat cu apă. Coriandrului nu îi place pământul îmbibat.

Folosește un ghiveci prevăzut cu mai multe găuri de drenaj, astfel încât apa în exces să se poată scurge, și plantează coriandrul într-un sol care permite drenarea apei.

Aproximativ 2,5 centimetri de apă pe săptămână ar trebui să fie suficienți.

Fertilizare

Dacă folosești un sol îmbogățit pentru plantare, coriandrul nu are nevoie de îngrășământ suplimentar.

În cazul în care solul nu este îmbogățit, poți aplica un îngrășământ lichid diluat la jumătate din concentrația recomandată, o dată la două până la patru săptămâni.

Fertilizarea începe după ce răsadurile au început să crească activ. Semințele nu trebuie fertilizate.

Plantele cultivate în ghiveci consumă mai repede substanțele nutritive disponibile în sol, motiv pentru care fertilizarea poate deveni necesară.

Când poți recolta coriandrul

Coriandrul poate fi recoltat la aproximativ 45 de zile după semănarea semințelor sau atunci când plantele au ajuns la aproximativ 15 centimetri înălțime.

Pentru recoltare, taie tulpinile exterioare, lăsând tulpinile din interior să continue să crească.

Nu recolta mai mult de o treime din plantă într-o singură etapă, pentru a-i permite să se regenereze.

Recoltarea frecventă, făcută corect, poate contribui la menținerea plantei productive și îți permite să ai coriandru proaspăt la îndemână pentru o perioadă mai lungă.