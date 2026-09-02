Zvonurile privind intrarea grupului german de retail Globus pe piața din România au stârnit un interes major în rândul marilor jucători din industrie. După ce în presa de specialitate au apărut informații referitoare la o vizită oficială a conducerii companiei la București, reprezentanții grupului au oferit o poziție oficială, anunță Mediafax.

Vizită la nivel înalt la Guvernul României

Conform informațiilor inițiale apărute în spațiul public, Matthias Bruch, Managing Director al Globus Holding, ar fi efectuat o vizită în România pentru a explora oportunitățile de investiții oferite de economia națională. În cadrul acestei vizite, executivul german ar fi purtat discuții inclusiv cu reprezentanți ai Guvernului.

Interesul grupului este unul semnificativ, având în vedere că Globus Holding operează o rețea extinsă de hipermarketuri (Globus Markthallen) și magazine de bricolaj (Globus Baumarkt) în Germania și Cehia.

Reacția oficială a Grupului Globus

Solicitați să confirme intențiile de extindere pe piața românească, reprezentanții grupului german au precizat că monitorizează constant piețele europene, însă nu au luat încă o decizie fermă.

„Ca parte a evaluării noastre continue a pieței internaționale, examinăm continuu piețele și oportunitățile potențiale. Cu toate acestea, în prezent nu există planuri concrete de intrare pe piața românească”, a declarat Isabel del Alcazar von Buchwald, purtător de cuvânt al Grupului GLOBUS.

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O piață de retail extrem de competitivă

O eventuală intrare a celor de la Globus în România ar aduce un competitor direct pentru gigantul german Schwarz Group, liderul pieței locale de retail prin brandurile Lidl și Kaufland.

Piața românească de profil parcurge o perioadă de consolidare intensă, marcată și de alte mișcări strategice importante, cum ar fi preluarea rețelei de magazine La Cocoș de către Schwarz Group, tranzacție analizată și avizată condiționat de Consiliul Concurenței.