Piața bunurilor de larg consum (FMCG) din România a înregistrat o creștere valorică de 3,4% în primul semestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, arată un studiu realizat de YouGov Behavior Change (fostul GfK Consumer Panel). Cu toate acestea, avansul este însoțit de o prudență sporită din partea consumatorilor, care caută tot mai intens soluții mai accesibile.

Scepticismul financiar al românilor devine tot mai accentuat: aproape două treimi (64%) dintre respondenți preconizează că situația lor financiară se va înrăutăți în următoarele 12 luni, o proporție semnificativ mai mare decât media europeană de 46%. Doar 6% dintre români privesc cu optimism anul ce urmează.

Mărcile de mijloc și brandurile private premium conduc creșterea

Instabilitatea financiară a reconfigurat opțiunile de la raft. Consumatorii s-au orientat preponderent către produsele din categoria de preț mainstream: 60% din creșterea valorică a întregii piețe a fost generată de brandurile din zona de preț medie (mainstream).

Restul avansului a fost acoperit de produsele din categoria private label premium (mărci proprii de calitate superioară).

Segmentele premium, economy și produsele marca proprie de buget (private label budget) au pierdut teren în preferințele cumpărătorilor.

- articolul continuă mai jos -

Fenomenul „cherry-picking” și ascensiunea discounterilor

Strategiile de economisire au impus modificări vizibile în modul de cumpărare:

Vânătoarea de promoții: Vânzările la reducere au ajuns să reprezinte 26,5% din valoarea totală a achizițiilor, în creștere cu 2,5 puncte procentuale față de S1 2025.

Coșurile „cherry-picking”: Studiul relevă o frecvență mai mare a cumpărăturilor de volum mic, în care mai mult de jumătate din valoarea produselor din coș este reprezentată de articole aflate la reducere.

Ascensiunea magazinelor de discount: Pentru prima dată, magazinele de tip discount au depășit pragul istoric de 30% din cota de piață, înregistrând un avans al vânzărilor de 8,9% în valoare.

Declinul comerțului tradițional: Magazinele mici de cartier și comerțul tradițional continuă să piardă din relevanță, ajungând la o cotă de 21,3%.

Comerțul online crește

Deși deține încă o pondere mică, de doar 2% din piața FMCG, canalul e-commerce a consemnat o evoluție spectaculoasă, cu o creștere a vânzărilor de 27,1%. Performanța s-a datorat atât atragerii de noi clienți, cât și creșterii frecvenței de cumpărare și a valorii coșului mediu.

În peisajul marilor rețele de retail, Penny a înregistrat cea mai puternică expansiune în primele șase luni din 2026, extinzându-și acoperirea națională și crescând loialitatea clienților. Evoluții pozitive în atragerea de noi cumpărători au avut și rețelele Lidl, Supeco și LaDoiPași.

Cercetarea YouGov Shopper s-a bazat pe monitorizarea continuă a unui panel național reprezentativ format din 6.000 de gospodării, anunță Economedia.