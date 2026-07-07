Lumea agitată a corporațiilor, cu tabele Excel, deadline-uri strânse și un stil de viață alert, este o realitate în care mulți se regăsesc blocați. Însă, după ce a devenit mamă, Raluca Cocoș a înțeles că drumul ei se află în altă parte: în natură, în liniște și în pasiunea pe care i are pentru gătit. După șase ani în care verile și vacanțele au fost petrecute exclusiv la țară, s-a aruncat într-o nouă aventură.

Așa a luat naștere Punctul Gastronomic Local (PGL) „La Cocoș în deal”, o afacere sezonieră deschisă în casa familiei din zona montană a județului Argeș. Aici, într-un foișor deja construit și amenajat prin resurse proprii, Raluca își întâmpină oaspeții pe durata verii cu preparate care poartă gustul autentic al regiunii și amintirile propriei copilării.

„Punctul gastronomic este de fapt o extensie naturală a pasiunii mele”, explică Raluca. „Mie îmi place mult să gospodăresc, să grădinăresc, să gătesc și să stau în natură cât mai mult. (…) Mi se potrivește pentru că pot găti după inspirație, pot schimba meniul în funcție de sezon și disponibilitate produse.”

Tradiție argeșeană și amintiri din copilărie în meniu

La PGL „La Cocoș în deal”, mâncarea este strâns legată de specificul local și de sezonalitate. Pentru platourile de aperitive, Raluca folosește brânzeturi și mezeluri din zonă, însă vedetele meselor sunt preparatele calde, gătite la ceaun sau pe vatră.

- articolul continuă mai jos -

Oaspeții care trec pragul în timpul brunch-urilor de weekend apreciază în mod deosebit tocănița de porc la ceaun, plăcintele pe vatră umplute cu brânzeturi locale și ceapă, precum și mămăliga pripită cu brânză de burduf, un preparat pregătit la cuptor. Din meniu nu lipsesc bulzul muntenesc cu crustă, „delicios, amintirea mea din copilărie”, și ciorba tradițională de „teci cu lapte”. Aceasta din urmă este o ciorbă proaspătă de vară, realizată din păstăi de fasole, dreasă cu smântână și înnobilată cu verdeață (în timp ce primăvara se pregătește într-o versiune cu spanac sau lobodă). Mesele se încheie mereu cu deserturi cu fructe de sezon sau cu gem de prune, Raluca menționând că folosește și rețete reinterpretate.

Ingrediente curate din gospodărie și de la vecini

Preparatele se bazează pe ingrediente proaspete și de km 0. „Folosim produsele precum brânzeturi, carne și mezeluri numai de la producători locali”, spune Raluca, subliniind bucuria pe care îl simte atunci când descoperă poveștile din spatele micilor producători.

Fructele și ouăle provin în întregime din gospodăria proprie. Deși în curte există și o grădină de legume de care se ocupă personal, stocul acestora este limitat și destinat mai mult consumului propriu. Pentru livada de fructe, întreaga familie dă o mână de ajutor.

Comunitatea din online

Deși afacerea este abia la început, oaspeții au fost cuceriți nu doar de mâncare, ci și de grădină, de priveliște și de ospitalitatea gazdei. Aproximativ 95% dintre vizitatori au ajuns „La Cocoș în deal” mulțumită muncii pe care Raluca a depus-o în social media.

„Mi-am creat cumva o comunitate în social media cu mult timp înainte să deschid punctul gastronomic și împărtășeam rețete, procesul de gătit, viața noastră la țară, valorile mele”, mărturisește ea. Promovarea a fost complet organică, fără reclame plătite, oamenii fiind atrași de brandul ei personal, de modul în care pozează, scrie și prezintă viața la munte. „Eu mă simt tare împlinită că am găsit, în sfârșit «acel ceva» pentru care pot să muncesc cu plăcere, căutam de mulți ani.”

Cum e să fi „one woman show”

Să conduci un Punct Gastronomic Local înseamnă să jonglezi cu nenumărate responsabilități simultan. Raluca se ocupă de grădinărit, cumpărături, gătit, contabilitate, promovare și, în final, de servirea mesei. La toate acestea se adaugă și creșterea copilului, deoarece pe timpul verii fetița e în vacanță.

Chiar și în aceste condiții, satisfacția depășește orice efort: „Este mult mai bine și mai satisfăcător decât să lucrez la birou în fața unui laptop și să am dureri constante de spate și urgențe. Este mult de muncă, dar o fac cu plăcere. Când gătesc, e o armonie între mintea și corpul meu. Iar la finalul zilei, este o oboseală care mă încarcă, nu se compară cu epuizarea mentală pe care o aveam înainte.” Din fericire, abilitățile de organizare dobândite în trecut o ajută să gestioneze excelent calculele și planificarea.

Colaborare locală și turism în Argeș

Deși turismul în zonă s-a dezvoltat datorită festivalurilor și târgurilor organizate, Raluca consideră că cheia succesului constă în sprijinul reciproc dintre antreprenorii locali. De exemplu, deoarece PGL-ul nu oferă cazare, ea trimite frecvent oaspeții care solicită acest lucru către vecinii care dețin pensiuni sau case de vacanță.

O invitație la munte

Pentru cei care își doresc să descopere gastronomia autentică din zona montană a Argeșului, Raluca are un mesaj simplu: să vină cu inima deschisă și cu dorința de a trăi o experiență minunată în natură.

„Eu cred că gusturile se educă și e bine să fim deschiși să încercăm lucruri noi. Îi aștept cu mare drag să descopere și ce poate oferi zona ca puncte turistice: Cel mai scurt traseu către Vf. Moldoveanu (prin Valea Rea), Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră, Căsuța Albastră, Lacul Învârtita, Traseul de la Nucșoara – Arhitecții Pădurii, piscina MB Divert Land, apoi să treacă să mănânce la noi, „La Cocoș în Deal””, conchide ea.

Citește interviul complet cu Raluca Cocoș

Cum a luat naștere ideea de a deschide acest punct gastronomic local și ce v-a motivat să mergeți pe acest concept?

Eu sunt pasionată de gătit, am și calificare de bucătar, dar nu am lucrat efectiv în acest domeniu, ci doar am continuat cu pasiunea în timpul liber. În ultimii ani, după ce am devenit mamă, nu m-am mai regăsit deloc în jobul din corporație, Excel-uri, deadline-uri și stil de viață agitat. Ultimii 6 ani cu verile și vacanțele petrecute numai la țară, în natură, au contribuit și ele la această schimbare. Mie îmi place mult să gospodăresc, să grădinăresc, să gătesc și să stau în natură cât mai mult.

Punctul gastronomic este de fapt o extensie naturală a pasiunii mele, mai ales că încerc să am un stil de viață mai sănătos, să știu din ce surse îmi procur alimentele, să gătesc totul în casă, să valorific grădina frumoasă pe care o avem și vreau să se bucure și alți oameni de aceste lucruri. Eu mă entuziasmez foarte tare când aud de producători locali, să aflu povestea lor, nu doar a produselor. Practic, am folosit resursele și abilitățile pe care deja le aveam și le-am pus în valoare, în sfârșit. Mi se potrivește pentru că pot găti după inspirație, pot schimba meniul în funcție de sezon și disponibilitate produse. Foișorul era deja construit, am pus în valoare deja ce aveam și am investit cu resurse proprii atât cât am putut acum, pentru început.

Ce preparate tradiționale din zona Argeșului și nu numai se regăsesc cel mai des în meniul dumneavoastră și de ce le apreciază oaspeții?

Folosesc des brânzeturile și mezelurile locale pentru platourile cu aperitive. Tocănița de porc la ceaun a fost foarte apreciată. Plăcintele pe vatră cu brânzeturi locale și ceapă. Mămăliga pripită cu brânză de burduf la cuptor.

Bulzul muntenesc cu crustă este delicios, amintirea mea din copilărie, iar ciorba de „teci cu lapte” este tradițională, o ciorbă fresh, de vară; este o ciorbă din păstăi de fasole dreasă cu smântână și pusă verdeață (se pregătește și varianta de primăvară cu spanac sau lobodă).

Nu lipsesc deserturile cu fructe de sezon, cu gem de prune. Eu folosesc și rețete reinterpretate, cred că e ok să nu ne limităm doar la unele.

De unde provin ingredientele pe care le folosiți? Colaborați cu producători locali sau folosiți produse din propria gospodărie? Dacă sunt din propria gospodărie, cine plantează, îngrijește?

Folosim produsele precum brânzeturi, carne și mezeluri numai de la producători locali, iar fructele și ouăle din gospodăria proprie. Avem și legume, dar stoc limitat, mai mult pentru consum propriu.

Eu mă ocup și de gospodărie, și de grădina de legume. Pentru livada de fructe contribuie cu ajutor și familia.

Spuneți că gătiți cu suflet, ca pentru familie. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră și cum se reflectă în experiența oferită oaspeților? Despre brunch-urile de weekend

Da, gătesc cu suflet, din plăcere, iar oaspeții mi-au confirmat că se vede acest lucru, plus oamenii de pe social media, deși nu mă cunosc (primesc mesaje în privat). Mă bucură enorm că se vede acest lucru, chiar și doar prin poze sau reel-uri. Eu mi-am creat cumva o comunitate în social media cu mult timp înainte să deschid punctul gastronomic și împărtășeam rețete, procesul de gătit, viața noastră la țară, valorile mele, de unde îmi procur unele ingrediente și a ajutat mult.

Eu mă simt tare împlinită că am găsit, în sfârșit, „acel ceva” pentru care pot să muncesc cu plăcere, căutam de mulți ani.

Cum ajung oaspeții la PGL și cum reacționează turiștii care ajung pentru prima dată aici? Există un preparat sau o poveste care îi impresionează în mod deosebit? Rețete de familie etc.

Cam 95% din oaspeți (cel puțin din primele interacțiuni, că sunt abia la început) au ajuns datorită muncii mele din social media, promovare proprie, dar totul creat organic, nu reclame plătite. Se pare că este foarte apreciat cum prezint totul, cum scriu, cum pozez și cum m-au perceput pe mine ca brand personal, de fapt. Este prea recent să spun mai mult pentru că am avut doar 2 brunch-uri. Oamenilor le-au plăcut mult și grădina, locul, priveliștea, pe lângă mâncare, bineînțeles. Și sper că și eu, ca gazdă, am fost plăcută 🙂

Ce credeți că ar putea face autoritățile din zonă, primăria, consiliul județean, ca turismul să fie dezvoltat și susținut? Ce ați avea nevoie ca PGL?

Primăria deja face eforturi în acest sens, din câte știu eu, și turismul s-a dezvoltat mult în ultimii ani aici la noi. Se organizează și târguri, festivaluri etc. Poate ar fi mai bine să ne susținem mai mult reciproc noi, antreprenorii din zonă, producătorii locali. Să aflăm unii de alții. Să ne ajutăm, fiecare cu ce poate oferi. Eu primesc foarte multe întrebări de cazare; noi nu avem cazare, dar trimit oaspeții la vecinii care au pensiuni sau case de vacanță.

Există de curând pglfagaras.ro, o platformă lansată de Fundația Conservation Carpathia, o hartă a PGL-urilor din Făgăraș. Cât este de utilă? Vin oaspeți prin astfel de platforme sau încă sunteți dependenți de promovarea personală?

Nu am reușit să măsor acest aspect într-un fel momentan. Cei care au rezervat la noi până acum mi-au spus că m-au descoperit pe Instagram, TikTok și Google Maps. Voi mai promova și eu platforma, mi se pare foarte utilă.

Cum e să fii one woman show, să faci și mâncare, și grădinărit, și contabilitate, și promovare pe rețele, comenzi, iar la final să trebuiască să pui și mâncarea pe masă?

Aș mai adăuga și parenting, pentru că stau 75% din timp cu fetița noastră pe timpul verii, cât are vacanță :))

Este mult mai împlinitor și satisfăcător decât să lucrez la birou în fața unui laptop și să am dureri constante de spate și urgențe. Este mult de muncă, dar o fac cu plăcere. Când gătesc, e o armonie între mintea și corpul meu. Iar la finalul zilei, este o oboseală care mă încarcă, nu se compară cu epuizarea mentală pe care o aveam înainte. Din fericire, mie îmi place și să creez conținut pe social media și mă pricep cât de cât, îmi place și să mă organizez cu cumpărăturile, să planific și mă pricep și la Excel-uri, calcule etc. Deci le combin bine :))

Ce mesaj le-ați transmite celor care își doresc să descopere gastronomia autentică și ospitalitatea din zona de munte a județului Argeș?

Le-aș transmite să vină cu inima deschisă și cu dorința de a trăi o experiență sinceră, autentică, aproape de natură, în liniște și să se bucure de mâncarea din zonă, pentru că e foarte gustoasă. Eu cred că gusturile se educă și e bine să fim deschiși să încercăm lucruri noi. Îi aștept cu mare drag să descopere și ce poate oferi zona ca puncte turistice: Cel mai scurt traseu către Vf. Moldoveanu (prin Valea Rea), Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră, Căsuța Albastră, Lacul Învârtita, Traseul de la Nucșoara – Arhitecții Pădurii, piscina MB Divert Land, apoi să treacă să mănânce la noi, „La Cocoș în Deal” :))