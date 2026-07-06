VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 84): Focul grecesc: ouzo & tsipouro

06 iul. 2026, Connoisseur fără ifose
Foto: G4Food
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Băuturi identitare grecești – una cu tradiție de de jumătate de mileniu, cea de-a doua simbol al statului modern: tsipouro și ouzo sunt… foc la inimioara grecească și au cucerit turiștii străini. Ce au in comun, ce le deosebește, cum se consumă – în materialul de față.

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