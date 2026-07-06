Nu există un aliment-minune care să garanteze o viață de 100 de ani. Totuși, alimentația joacă un rol important în prevenirea bolilor cronice și în menținerea sănătății pe termen lung. Dieteticienii spun că anumite alimente contribuie la reducerea inflamației, protejează inima și susțin sistemul imunitar, în timp ce altele, consumate frecvent, pot crește riscul unor afecțiuni care scurtează speranța de viață.

Cele mai bune alimente

Experții citați de SheFinds au explicat care sunt cele mai bune alegeri alimentare pentru longevitate și ce produse ar trebui consumate cât mai rar.

Nucile și semințele

Una dintre cele mai importante recomandări ale specialiștilor este consumul regulat de nuci și semințe. Potrivit dieteticianului Lisa Andrews, acestea furnizează grăsimi sănătoase, dar și minerale esențiale, precum seleniul și zincul. Seleniul are un puternic efect antioxidant și protejează celulele împotriva stresului oxidativ, în timp ce zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Specialista recomandă ca nucile și semințele să fie adăugate în fulgii de ovăz, salate sau amestecuri de fructe uscate ori să fie consumate ca gustare între mese.

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Legumele cu frunze verzi

O altă categorie de alimente asociată cu o viață mai lungă este reprezentată de legumele cu frunze verzi. Spanacul, varza kale și frunzele de varză furajeră sunt bogate în vitamina C, beta-caroten și potasiu. Potrivit Lisei Andrews, aceste substanțe contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și întăresc sistemul imunitar prin efectul lor antioxidant.

Specialista recomandă includerea acestor legume în salate, supe, smoothie-uri sau preparate gătite, pentru a beneficia de întregul lor aport nutritiv.

Cele mai nocive alimente

La polul opus se află băuturile cu zahăr adăugat.

Băuturile îndulcite

Sucurile carbogazoase, băuturile energizante și ceaiurile îndulcite conțin cantități mari de zahăr și sunt asociate cu un risc mai mare de obezitate, diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare, avertizează dieteticianul Trista Best. Consumul frecvent al acestor băuturi favorizează creșterea rapidă a glicemiei, inflamația și acumularea kilogramelor în plus.

În locul lor, specialiștii recomandă apa și ceaiurile neîndulcite.

Prăjiturile și produsele de patiserie

Dieteticienii atrag atenția și asupra deserturilor bogate în zahăr. Prăjiturile, fursecurile și produsele de patiserie conțin, de regulă, cantități mari de zahăr rafinat, făină albă și grăsimi nesănătoase. „Consumul regulat al deserturilor bogate în zahăr crește riscul de obezitate, rezistență la insulină și boli cardiovasculare”, explică Trista Best.

Ca alternativă, specialiștii recomandă fructele proaspete sau cantități moderate de ciocolată neagră, care oferă un aport nutritiv mai valoros și conțin mai puțin zahăr.

Alimentația contează mai mult decât un singur aliment

Experții subliniază că longevitatea nu depinde de consumul unui singur produs, ci de modelul alimentar urmat pe termen lung. O dietă bazată pe alimente cât mai puțin procesate, bogată în legume, fructe, nuci, semințe și alte produse vegetale, poate reduce inflamația și riscul bolilor cronice, în timp ce limitarea băuturilor îndulcite și a deserturilor foarte bogate în zahăr poate contribui la menținerea sănătății odată cu înaintarea în vârstă.