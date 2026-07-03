Country managerul TikTok România spune că social media a devenit esențială pentru micile afaceri din HoReCa și explică de ce oamenii vor să vadă ce se întâmplă dincolo de farfurie și de meniul unui restaurant.

Într-o piață în care restaurantele se deschid într-un ritm accelerat, iar concurența este tot mai mare, vizibilitatea în social media poate face diferența dintre o afacere care rămâne necunoscută și una care devine un fenomen peste noapte.

Invitată în podcastul Disputandum de pe G4Food, Laura Savu, country manager TikTok România, a explicat că platformele sociale reprezintă astăzi unul dintre cele mai importante instrumente pentru micii antreprenori din domeniul gastronomic.

„Cea mai mare problemă a unui business mic este că oamenii nu știu de el”

Potrivit acesteia, simpla prezență în online poate schimba radical evoluția unei afaceri aflate la început de drum.

„Cred că te ajută foarte mult să existi cu social media în societatea pe care trăim pentru că în momentul în care pornești un business, mai ales un business micuț, problema cea mai mare pe care o ai este că oamenii nu știu de tine.

Și atunci, în momentul în care tu alegi să folosești mai multe platforme de social media, practic ai potențialul de a atinge acei potențiali clienți.”

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Dincolo de promovarea produsului în sine, oamenii sunt tot mai interesați de poveștile din spatele restaurantelor și de procesul prin care ajunge mâncarea în farfurie.

Clienții vor să vadă cine gătește și cum se prepară mâncarea

Laura Savu consideră că publicul caută autenticitate și transparență, iar social media oferă exact această oportunitate.

„Oamenii își doresc să vadă dincolo de dish-ul sau rețeta din spate și cum se întâmplă lucrurile în bucătăria ta.

Pentru că de foarte multe ori mergi la un restaurant și, cu destul de puține excepții, unde ai open kitchen, eu nu pot să văd cine sunt bucătarii din spate, cine sunt oamenii care îmi pregătesc mie mâncarea, în ce fel se pregătește mâncarea respectivă, care sunt ingredientele, care-i povestea lor, dacă există sau nu există un concept în spate.

Și mi se pare că social media îți oferă fix genul ăsta de oportunitate în care tu poți să prezinți toate lucrurile astea.”

În ultimii ani, numeroase localuri au început să publice imagini din bucătărie, să prezinte echipele care gătesc sau să explice originea ingredientelor folosite, construind astfel o relație mai apropiată cu clienții.

„Am văzut business-uri care au explodat după o simplă postare”

Reprezentanta TikTok spune că există deja numeroase exemple în România în care prezența constantă pe platformă a contribuit decisiv la succesul unor afaceri gastronomice.

„Am văzut business-uri care au explodat și cred că TikTok-ul ca vehicul pe povestea asta e principalul. Inclusiv în România.

Adică cozi imense în urma unei simple postări, în care oricine și-ar dori să aibă un start cu o mie de oameni la coadă, indiferent ce vinde.”

Fenomenul nu mai reprezintă de mult o excepție, spune Laura Savu, ci începe să devină o realitate tot mai prezentă în industria ospitalității.

De la bucătăria de acasă la un business de succes

Un exemplu pe care îl oferă este cel al lui Emilian, fondatorul M-Suite, care și-a construit comunitatea înainte de a avea propriul spațiu comercial.

„Se întâmplă din ce în ce mai des. De asta ziceam că și în România, pentru că și eu am descoperit foarte multe locuri și foarte multe business-uri prin perspectiva job-ului.

Sunt și exemple inclusiv de oameni care au pornit acasă și care ulterior și-au deschis locații, cum e și M-Suite, Emilian. El, la început, când posta pe TikTok, posta chestiile pe care le făcea acasă până să aibă gemulețul, care acum e un fenomen.

E cumva un punct culminant în toată această călătorie pe care alegi să o urmezi, pentru că postând și fiind foarte prezent în online, oamenii îți scriu, îți lasă comentarii, întreabă cum pot să comande, unde pot să mănânce asta și atunci îți dai seama că există o nevoie în piață și poți să te duci mai departe.”

Pentru antreprenorii din HoReCa, concluzia este simplă: în prezent, povestea unui preparat și oamenii din spatele lui pot conta aproape la fel de mult precum gustul în sine, iar social media a devenit unul dintre cele mai importante canale prin care aceste povești ajung la public.