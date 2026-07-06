Prosoapele, umerașele și vesela sunt printre obiectele care dispar cel mai des din camerele de hotel. Însă hotelierii spun că au avut parte și de situații greu de imaginat: au rămas fără televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, oale și chiar un topor de lemne, potrivit Mediafax.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Travelminit, care arată că, pe lângă creșterea costurilor, comportamentul turiștilor continuă să fie una dintre cele mai mari provocări pentru unitățile de cazare în sezonul estival 2026.

Check-in-ul și check-out-ul, regulile încălcate cel mai des

Potrivit hotelierilor, cea mai frecvent încălcată regulă este legată de orele de check-in și check-out. Peste o treime dintre respondenți spun că turiștii încearcă frecvent să negocieze ora sosirii sau a plecării.

Printre problemele întâlnite des se mai numără fumatul în spații neamenajate și deranjarea liniștii celorlalți oaspeți.

Hotelierii spun că se confruntă și cu situații în care numărul real al persoanelor cazate nu coincide cu cel declarat în rezervare. Doar 27,8% dintre respondenți afirmă că nu au avut niciodată astfel de probleme. Cel mai des este vorba despre copii nedeclarați, însă au fost raportate și cazuri în care turiștii au venit însoțiți de adulți suplimentari.

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Cele mai neobișnuite solicitări

Sondajul scoate la iveală și câteva cereri care i-au surprins pe proprietarii unităților de cazare.

Printre acestea se numără solicitări de check-in la ora 07:00 dimineața, pretenția ca ziua de cazare să însemne exact 24 de ore din momentul sosirii sau încercări de a caza 16 persoane într-o unitate destinată pentru doar patru oaspeți.

Unii turiști au cerut chiar prelungirea gratuită a sejurului.

Mâncarea adusă din exterior le creează probleme hotelierilor

Aducerea de alimente și băuturi din exterior în camere este o practică foarte răspândită, potrivit sondajului.

Aproape jumătate dintre proprietari spun că acest lucru se întâmplă foarte des, iar alți 24,4% afirmă că îl întâlnesc frecvent.

Consecințele sunt costuri suplimentare pentru curățenie, resturi alimentare uitate în camere și, în unele cazuri, apariția insectelor.

Au dispărut televizoare, cuțite și chiar un topor

În ceea ce privește obiectele care dispar din camere, prosoapele ocupă primul loc, urmate de umerașe, ustensile de bucătărie și veselă.

Hotelierii spun însă că au constatat dispariția unor obiecte mult mai neobișnuite, precum televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative, tablouri, vaze, oale, cratițe, cuțite și chiar un topor de lemne.

Un proprietar a descoperit inclusiv că dozatoarele de gel de duș și săpun lichid au fost desprinse din perete și golite înainte ca turiștii să plece.

Daune și costuri tot mai mari

Peste un sfert dintre hotelieri spun că au solicitat despăgubiri pentru pagube produse de turiști în ultimul an.

Cele mai frecvente daune sunt lenjeriile și prosoapele deteriorate, urmate de pereții pătați sau zgâriați și de obiectele sparte.

Dincolo de comportamentul turiștilor, cea mai mare provocare a sezonului de vară 2026 rămâne creșterea costurilor operaționale, indicată de 44,4% dintre respondenți.

Alte dificultăți menționate sunt așteptările tot mai ridicate ale clienților, concurența din piață și gestionarea comportamentului turiștilor.