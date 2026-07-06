În ultimii ani, tot mai multe familii aleg să lase în urmă aglomerația marilor orașe și să se mute în mediul rural, în căutarea unui stil de viață mai echilibrat și a unei conexiuni mai puternice cu natura. Pentru Ovidiu Dinișor, promotor al agriculturii urbane și al unui mod de viață sustenabil, decizia de a se muta la țară a venit firesc, odată cu schimbarea priorităților și cu dorința de a le oferi copiilor un mediu mai sănătos.

Invitat la G4Food, acesta a vorbit despre motivele care l-au determinat să facă acest pas, despre provocările vieții urbane și despre felul în care apropierea de natură poate influența calitatea vieții unei familii.

De ce viața la oraș nu mai este suficientă pentru multe familii

Pentru Ovidiu Dinișor, una dintre cele mai importante conștientizări a fost faptul că oamenii ajung să considere normale lucruri care, în realitate, le afectează sănătatea și starea de bine.

„Mi-am dat seama destul de târziu că noi nu ne mai dăm seama unde trăim. Trăiam în București, dar nu realizam ce aer respirăm, pentru că atunci când respiri același aer în fiecare zi, el devine normalitatea ta.

Te obișnuiești cu zgomotul, cu traficul, cu poluarea și, la un moment dat, nici nu le mai observi. Ele fac parte din decorul cotidian și nu te mai întrebi dacă există și alte variante. Cred că foarte mulți oameni trec prin aceeași experiență și abia atunci când schimbă mediul își dau seama cât de mult îi influența viața de zi cu zi.”

El spune că nu există soluții perfecte și că fiecare familie trebuie să își găsească propriul echilibru.

„Nu cred că există o bulă ideală în care să fii protejat de orice. Vor exista întotdeauna forme de poluare, indiferent unde locuiești. Sunt fabrici, sunt mașini, sunt activități umane care lasă urme asupra mediului. Dar cred că este important să alegi conștient locul în care trăiești și să încerci să reduci, atât cât poți, aceste presiuni.”

Dorința de a oferi copiilor un mediu mai sănătos

Decizia de a se muta la țară a fost influențată în mare măsură de dorința de a le oferi copiilor o copilărie mai apropiată de natură.

„Mi-am dorit ca o bună parte din viața copiilor mei să se desfășoare într-un mediu mai curat. Nu există un loc perfect, dar cred că în mediul rural există mai puțină presiune asupra sănătății decât într-un oraș mare.

Pentru mine a contat foarte mult ideea ca ei să poată ieși afară, să vadă plante, animale, să înțeleagă mai bine cum funcționează natura și să nu crească exclusiv între betoane și ecrane. Sunt lucruri simple, dar care cred că au un impact enorm asupra felului în care un copil își construiește relația cu lumea din jur.”

El consideră că apropierea de natură nu înseamnă doar aer mai curat, ci și o altă perspectivă asupra hranei și a vieții de zi cu zi.

„În momentul în care vezi cum cresc plantele, când participi la îngrijirea lor și când înțelegi câtă muncă există în spatele unui aliment, începi să privești totul diferit. Cred că această legătură este foarte importantă pentru copii și mi-am dorit să o aibă încă de la început.”

Întoarcerea tinerilor în mediul rural

În opinia lui Ovidiu Dinișor, fenomenul întoarcerii către sat nu reprezintă un pas înapoi, ci o încercare de a găsi un echilibru între confortul modern și apropierea de natură.

„Cred că tot mai mulți oameni își dau seama că viața bună nu înseamnă doar acces la servicii și la tehnologie, ci și timp, liniște și posibilitatea de a fi mai aproape de mediul în care trăiesc.

Nu cred că vorbim despre o întoarcere la trecut sau despre renunțarea la tot ceea ce înseamnă progres. Avem internet, avem apă curentă, avem condiții mult mai bune decât generațiile anterioare. Însă putem folosi toate aceste avantaje într-un alt ritm și într-un alt cadru.”

El spune că mediul rural începe să fie privit dintr-o perspectivă diferită de către generațiile tinere.

„Mulți oameni nu mai văd satul ca pe un loc din care trebuie să pleci, ci ca pe un spațiu în care poți construi o viață echilibrată. Poți lucra de la distanță, poți avea acces la informație și, în același timp, poți fi mai aproape de natură și de comunitate.”

Un alt ritm de viață

Pentru familia sa, mutarea la țară a însemnat mai mult decât o schimbare de adresă. A fost o alegere legată de valorile și de stilul de viață pe care și-l doreau pe termen lung.

„Mutarea la țară nu a fost doar o schimbare de adresă, ci o alegere de stil de viață și o încercare de a trăi mai aproape de natură și de ritmurile ei firești.

Am înțeles că nu trebuie să alergi permanent și că există o valoare enormă în lucrurile simple: să îți vezi copiii jucându-se afară, să cultivi câteva plante, să cunoști oamenii din jur și să ai timp pentru familie.”

El subliniază că apropierea de natură nu presupune renunțarea la confortul contemporan, ci găsirea unei forme de echilibru.

„Nu înseamnă că trebuie să idealizăm viața la țară sau să credem că toate problemele dispar. Există provocări peste tot. Dar cred că există și un alt ritm, unul care îți permite să fii mai atent la ceea ce mănânci, la mediul în care trăiești și la oamenii de lângă tine.”

Pentru Ovidiu Dinișor, alegerea de a se muta împreună cu familia într-o zonă rurală a fost, în primul rând, o investiție în calitatea vieții și în relația copiilor săi cu natura.

„Mi-am dorit ca ai mei copii să respire un aer mai curat și să înțeleagă că lumea nu se rezumă doar la ceea ce se întâmplă într-un oraș mare. Natura are propriile ei ritmuri și propriile ei lecții, iar eu cred că merită să le descoperim și să le trăim cât mai aproape de ele.”