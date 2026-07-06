Un amestec neobișnuit de suc de prune încălzit și unt topit a devenit popular pe rețelele sociale, unde este prezentat drept un remediu rapid împotriva constipației. Specialiștii spun că băutura poate avea un efect laxativ, însă acesta se datorează în principal sucului de prune, nu untului, iar utilizarea frecventă nu este recomandată.

Experții citați de Verywell Health explică faptul că există o bază științifică pentru efectele sucului de prune asupra digestiei, însă beneficiile adăugării untului sunt mai puțin clare.

De ce ajută sucul de prune

Sucul de prune este cunoscut de mult timp ca un remediu natural împotriva constipației. Acesta conține sorbitol, un alcool natural din categoria zaharurilor, care nu este absorbit complet de organism și atrage apă în intestinul gros. Astfel, scaunul devine mai moale și este eliminat mai ușor. În plus, sucul de prune conține fibre și polifenoli, compuși care susțin sănătatea microbiotei intestinale și contribuie la funcționarea normală a tranzitului digestiv.

Ce rol ar avea untul

Potrivit medicilor, untul ar putea contribui într-o anumită măsură la stimularea secreției de bilă, proces care poate favoriza digestia. Totuși, dovezile științifice care arată că untul amplifică efectul laxativ al sucului de prune sunt limitate. De asemenea, nu există studii solide care să demonstreze că încălzirea băuturii îi crește eficiența, chiar dacă unele persoane o tolerează mai bine atunci când este consumată caldă.

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Când poate fi consumat

Specialiștii spun că persoanele care doresc să încerce acest remediu ar trebui să îl consume dimineața sau înainte de culcare. Ei avertizează însă că efectul poate apărea rapid, motiv pentru care este recomandat ca persoana să rămână acasă după consum.

Medicii subliniază că băutura trebuie folosită doar ocazional și nu ar trebui să devină o soluție zilnică pentru combaterea constipației. Utilizarea repetată poate masca existența unei afecțiuni digestive care necesită evaluare medicală.

Deși este considerat relativ sigur în cantități mici, amestecul poate provoca reacții neplăcute. Persoanele cu sindrom de intestin iritabil, afecțiuni ale vezicii biliare sau colesterol crescut ar trebui să fie prudente înainte de a consuma această băutură. În plus, consumul excesiv poate provoca diaree, crampe abdominale sau balonare.

Unul dintre dieteticienii citați spune că untul poate fi omis. În opinia sa, un pahar cu suc de prune ușor încălzit este suficient pentru a obține efectul dorit, fără adaosul de grăsimi.

Alte metode care ajută împotriva constipației

Medicii reamintesc că, pe termen lung, cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea constipației rămân un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată. Hidratarea corespunzătoare, consumul regulat de alimente bogate în fibre, activitatea fizică și, în unele cazuri, masajul abdominal pot contribui la menținerea unui tranzit intestinal normal. De asemenea, ridicarea genunchilor deasupra nivelului șoldurilor în timpul folosirii toaletei poate facilita eliminarea scaunului.

Specialiștii recomandă ca persoanele care se confruntă frecvent cu constipație sau ale căror simptome persistă să se adreseze unui medic pentru identificarea cauzei și stabilirea tratamentului adecvat.