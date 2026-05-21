Un brunch bun nu are nevoie de rețete complicate sau de ore petrecute în bucătărie. Uneori, câteva ingrediente simple și o combinație făcută cu poftă sunt suficiente pentru o masă de weekend care adună toată lumea la masă.

Cârnații sunt făcuți din bucăți mari de carne de porc, tocate grosier, condimentate cu usturoi, piper și boia și afumate ușor cu lemn de fag. Sunt preparați în maț natural, ceea ce le păstrează textura și suculența atunci când se rumenesc în tigaie.

Prepararea este simplă și rapidă. Ardeiul și ceapa verde adaugă prospețime și echilibrează gustul intens al cârnaților, iar ouăle scrambled completează perfect farfuria.

Ingrediente

cârnați Durdulii de la Matache Măcelaru

2 ouă

1 ardei roșu

2 fire ceapă verde

sare

piper

ierburi uscate

muștar, pentru servire

Cum se prepară

Se taie ardeiul și ceapa verde și se amestecă într-un bol. Separat, ouăle se bat bine cu telul, se asezonează cu sare și piper și se gătesc lent într-o tigaie, până devin moi și cremoase.

Într-o altă tigaie se rumenesc cârnații Durdulii, până capătă crustă aurie la exterior.

Pe o farfurie, se pun ouăle jumări pe platou, apoi cârnații și ierburile uscate. La final se adaugă salata de ardei și ceapă verde. Preparatul poate fi servit și cu muștar.