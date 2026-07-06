Salatele, fructele proaspete sau legumele crude fac parte dintr-o alimentație echilibrată și sunt, în general, sigure dacă sunt manipulate și depozitate corespunzător. Există însă și alimente care pot reprezenta un risc important pentru sănătate atunci când sunt consumate crude sau insuficient preparate termic, potrivit EatingWell.

Potrivit experților în siguranță alimentară, anumite ingrediente pot conține bacterii periculoase sau toxine naturale care sunt distruse doar prin gătire sau pasteurizare. Cunoașterea acestor riscuri poate face diferența dintre o masă plăcută și o toxiinfecție alimentară serioasă.

Donald W. Schaffner, doctor în știința alimentelor, profesor și director al Departamentului de Știința Alimentelor de la Universitatea Rutgers, spune că siguranța consumului unui aliment crud ține în primul rând de evaluarea riscului.

„Nu îmi place să le spun oamenilor «fă întotdeauna asta» sau «nu face niciodată asta». Prefer să îi informez despre riscuri și să îi las să ia propriile decizii”, explică specialistul.

Totuși, Schaffner subliniază că anumite alimente crude reprezintă un risc documentat pentru sănătate din cauza agenților patogeni sau toxinelor care sunt eliminate prin preparare termică.

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Aluatul crud pentru prăjituri poate conține Salmonella și E. coli

Pentru multe generații, una dintre bucuriile copilăriei era să lingi bolul după prepararea fursecurilor. Astăzi însă, specialiștii avertizează că aluatul crud poate conține microorganisme periculoase.

„De mult timp le recomandăm oamenilor să nu consume aluat crud din cauza riscului de contaminare cu Salmonella provenită din ouă”, spune Schaffner.

Însă ouăle nu sunt singura problemă.

„Acum știm că și făina crudă poate conține agenți patogeni precum Salmonella și E. coli, ceea ce reprezintă un motiv suplimentar pentru a evita consumul de aluat necopt.”

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) avertizează că făina trebuie considerată un produs crud, deoarece nu trece prin procese de tratare termică înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor.

Persoanele care vor să consume aluat de prăjituri fără coacere pot folosi făină și ouă pasteurizate sau pot alege produsele special concepute pentru a fi consumate crude, disponibile în unele supermarketuri.

Laptele nepasteurizat rămâne una dintre cele mai mari surse de risc alimentar

Laptele crud a revenit în atenția publică în ultimii ani, însă specialiștii atrag atenția asupra numeroaselor focare de toxiinfecții alimentare asociate consumului său.

„Laptele crud prezintă riscuri bine documentate deoarece nu a fost pasteurizat, iar pasteurizarea este singura metodă demonstrată care elimină agenți patogeni precum E. coli, Campylobacter, Listeria și Salmonella”, explică Jessica Clancy-Strawn, dietetician specializat în sănătatea rinichilor.

Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că persoanele cele mai vulnerabile sunt copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și cei cu sistemul imunitar slăbit.

În schimb, laptele pasteurizat sau ultrapasteurizat este încălzit la temperaturi suficient de ridicate și pentru un interval de timp care permite distrugerea acestor microorganisme, reducând semnificativ riscul de îmbolnăvire.

Carnea tocată insuficient preparată poate provoca infecții grave cu E. coli

Meniurile restaurantelor includ adesea avertismente privind consumul de carne insuficient preparată, iar experții spun că acestea nu sunt întâmplătoare.

„Există anumite alimente pe care le știm ca fiind riscante deoarece au fost asociate în trecut cu îmbolnăviri. Consumul de carne tocată crudă sau insuficient gătită continuă să provoace focare de boli alimentare”, afirmă Donald Schaffner.

Principalul pericol este bacteria E. coli O157:H7. Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, chiar și cantități foarte mici pot provoca boli severe sau chiar deces în cazul copiilor, persoanelor în vârstă sau celor imunocompromise.

Pentru a elimina riscul, carnea tocată trebuie preparată până când temperatura internă ajunge la minimum 71 de grade Celsius (160°F), nivel considerat sigur pentru distrugerea bacteriilor periculoase.

Fasolea roșie crudă conține toxine naturale care pot provoca probleme grave de sănătate

Nu toate riscurile alimentare sunt legate de bacterii. Unele alimente conțin în mod natural compuși toxici care devin inofensivi doar după prepararea termică.

„Există anumite tipuri de fasole care conțin substanțe toxice numite fitohemaglutinine. Acestea trebuie gătite corespunzător pentru a fi inactivate”, explică Schaffner.

Fasolea roșie conține concentrații ridicate de fitohemaglutinină (PHA), o toxină care poate provoca probleme gastrointestinale severe și afectare renală în doar câteva ore de la consum, chiar și după ingerarea unei cantități mici. Un raport de caz publicat în International Journal of Emergency Medicine în 2026 a descris cazul unei fete de 8 ani care a dezvoltat șoc hipovolemic și insuficiență renală acută după intoxicația cu fasole roșie insuficient preparată.

Și alte tipuri de fasole, inclusiv fasolea neagră și fasolea albă cannellini, conțin cantități mai mici, dar semnificative, de PHA.

Pentru eliminarea toxinei, boabele trebuie fierte la aproximativ 100°C timp de cel puțin 10 minute.

În cazul utilizării unui slow cooker, situația este mai complicată. Unele aparate ating doar aproximativ 75°C (167°F), temperatură insuficientă pentru neutralizarea completă a fitohemaglutininei.

Specialiștii recomandă înmuierea boabelor timp de minimum cinci ore, aruncarea apei și fierberea lor timp de cel puțin 30 de minute înainte de continuarea preparării.

Ciupercile shiitake și zbârciogii (morel) trebuie întotdeauna gătiți înainte de consum

Zbârciogii (morel mushrooms), considerați o delicatesă în multe bucătării din lume, pot provoca simptome digestive și neurologice dacă sunt consumați cruzi sau insuficient preparați termic, potrivit unor studii recente.

Numeroase specii de ciuperci sălbatice sunt toxice și nu trebuie consumate niciodată. Există însă și soiuri considerate comestibile care pot provoca probleme de sănătate dacă sunt consumate crude sau insuficient preparate.

„Există ciuperci care sunt ușor toxice și care trebuie gătite corespunzător. Atunci când nu sunt preparate suficient, pot apărea focare de boli alimentare”, explică Donald Schaffner.

Mai multe cazuri raportate în literatura de specialitate au arătat că zbârciogii adevărați (morel mushrooms) consumați cruzi sau insuficient gătiți pot provoca simptome digestive și neurologice severe, uneori necesitând spitalizare și existând inclusiv cazuri soldate cu decese.

Ciupercile shiitake, foarte populare în bucătăria asiatică, pot produce la rândul lor reacții adverse.

„Ciupercile shiitake pot provoca dermatită flagelată atunci când sunt consumate crude sau insuficient preparate, din cauza unei substanțe numite lentinan, care este inactivată prin gătire”, explică Jessica Clancy-Strawn.

Specialista adaugă că prepararea termică ajută și la descompunerea chitinei din pereții celulari ai ciupercilor, ceea ce îmbunătățește digestibilitatea și absorbția nutrienților.

Dermatita flagelată se manifestă prin apariția unor dungi roșii paralele pe piele, însoțite de mâncărimi intense, la una până la cinci zile după consum. Copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitatea scăzută sunt cele mai expuse.

Deși afecțiunea poate fi tratată cu antihistaminice și corticosteroizi, specialiștii recomandă prepararea completă a ciupercilor shiitake pentru a evita aceste probleme.

Ce categorii de persoane sunt cele mai vulnerabile

Experții atrag atenția că anumite grupuri prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe de boală alimentară:

copiii;

persoanele în vârstă;

femeile însărcinate;

persoanele imunocompromise.

În cazul acestora, expunerea la bacterii precum Salmonella, Listeria sau E. coli O157:H7 poate avea consecințe grave, motiv pentru care respectarea regulilor de siguranță alimentară este esențială.

Concluzia specialiștilor

Mai multe alimente comune pot deveni periculoase atunci când sunt consumate crude sau insuficient preparate. Făina și ouăle crude, laptele nepasteurizat și carnea tocată insuficient gătită pot expune organismul la bacterii precum Salmonella, Listeria sau E. coli O157:H7.

În același timp, fasolea roșie, ciupercile shiitake și zbârciogii conțin compuși naturali care trebuie inactivați prin preparare termică.

Experții subliniază că informarea corectă și respectarea regulilor de siguranță alimentară reprezintă cele mai eficiente metode pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare.