Când „fast-food” devine literalmente „rapid” / În unele localuri din Hong Kong mănânci contra cronometru, iar graba face parte din experiența culinară

17 sept. 2026, Călătorii Culinare
Când „fast-food” devine literalmente „rapid” / În unele localuri din Hong Kong mănânci contra cronometru, iar graba face parte din experiența culinară
FOTO: Magnific
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În localurile tradiționale „cha chaan teng” din Hong Kong, comenzile vin repede, iar clienții sunt așteptați să elibereze mesele la fel de rapid.

Experiența culinară este descrisă într-un reportaj CNN. Ritmul alert are explicații concrete: chirii ridicate, spațiu limitat și clienți care trebuie să revină la serviciu. Unele restaurante chiar stabilesc limite de timp. Unul dintre localurile menționate acordă 30 de minute pentru întregul prânz, de la așezarea la masă până la plecare.

La Australia Dairy Co, din Kowloon, un turist japonez și-a cronometrat vizita. Potrivit relatării citate de CNN, a intrat, a comandat, a mâncat și a plătit în șase minute și jumătate.

Numele „cha chaan teng” se traduce prin „restaurant de ceai”. Aceste localuri ilustrează întâlnirea dintre tradițiile culinare chinezești și influențele occidentale, explică autoritatea de turism din Hong Kong. Dezvoltarea lor este legată de localurile numite „bing sutt”, care ofereau băuturi reci și preparate simple. În timp, oferta s-a extins, iar aceste spații au devenit restaurante cu meniuri variate.

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Astăzi, printre preparatele caracteristice se numără sandvișurile cu ou, tăițeii, tartele cu cremă de ou și frigănelele în stil local. Ceaiul cu lapte este una dintre băuturile reprezentative.

Specialitățile casei

Fiecare adresă are însă propriile specialități. La Kam Wah Cafe, deschis în 1973, un produs emblematic este „pineapple bun”: o chiflă pufoasă, cu crustă dulce, servită frecvent cu unt. La Mido Cafe, meniul cuprinde sandvișuri cu ou, preparate cu tăiței și frigănele cu unt și lapte condensat.

Atmosfera păstrează uneori decorul vechiului Hong Kong. Mido Cafe are ferestre cu sticlă colorată, banchete din lemn și plăci decorative originale. Localul a apărut și în filme, potrivit aceleiași surse.

Pentru cei care preferă să mănânce în tihnă, se recomandă evitarea orelor aglomerate și consultarea meniului înainte de intrare. Alegerea unor restaurante mai puțin solicitate poate oferi, de asemenea, mai mult răgaz.

În interpretarea jurnalistei, comunicarea scurtă și servirea grăbită exprimă adesea respectul pentru timpul tuturor celor implicați. Ea descrie și gesturi de atenție care apar în mijlocul acestei agitații cotidiene.

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