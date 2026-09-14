Unde mănânci cel mai scump și cel mai ieftin în lume / Harta prețurilor din lume: O masă la restaurant costă 31 de dolari într-o țară și mai puțin de 2 dolari în alta

Diferențele de preț pentru o masă la restaurant sunt uriașe de la o țară la alta. În Elveția, prețul ajunge la 31,20 de dolari, în timp ce în Bangladesh este de doar 1,63 dolari. O analiză Visual Capitalist, bazată pe date Numbeo, arată cât de mari sunt diferențele de preț în aproape 100 de țări.

Cât costă, de fapt, o masă atunci când ieși să mănânci în oraș? Diferențele sunt considerabile de la o țară la alta. Datele analizate de Visual Capitalist arată un raport de aproape 20 la 1 între cea mai scumpă și cea mai ieftină țară din clasament: 31,20 de dolari în Elveția, față de 1,63 dolari în Bangladesh.

Clasamentul acoperă 98 de țări și teritorii și folosește date Numbeo accesate la 24 august 2026. Este important de precizat că este vorba despre prețul unei mese la un restaurant din categoria accesibilă în fiecare țară, nu despre același preparat sau același tip de restaurant peste tot.

Numbeo compilează date provenite de la utilizatori, iar valorile sunt convertite în dolari la cursurile de schimb de piață. Prin urmare, clasamentul nu este ajustat în funcție de puterea de cumpărare și trebuie privit ca o comparație a prețurilor nominale, nu ca o măsură perfectă a accesibilității mesei pentru localnici.

- articolul continuă mai jos -

Elveția, de departe cea mai scumpă

Elveția ocupă primul loc în clasament, cu 31,20 de dolari pentru o masă la un local cu prețuri mici. Urmează Norvegia, cu 23,60 de dolari, și Danemarca, cu 23,43 de dolari.

Primele poziții sunt dominate de Europa Occidentală, iar Statele Unite sunt singura țară din afara Europei prezentă în top 10.

1 Elveția 31,20 $

2 Norvegia 23,60 $

3 Danemarca 23,43 $

4 Belgia 23,36 $

5 Țările de Jos 23,36 $

6 Irlanda 23,35 $

7 Regatul Unit 21,82 $

8 Italia 20,19 $

9 Statele Unite 20,00 $

10 Austria 18,68 $

11 Canada 18,11 $

12 Australia 17,91 $

13 Grecia 17,52 $

14 Finlanda 17,52 $

15 Germania 17,52 $

Date: Visual Capitalist/Numbeo, accesate la 24 august 2026.

Din primele 20 de poziții, 17 sunt ocupate de țări europene. Excepțiile sunt Statele Unite, Canada și Australia. În clasamentul analizat de Visual Capitalist, Franța, Germania și Spania se află la 17,52 dolari, în timp ce Portugalia și Croația se află într-o categorie mai accesibilă.

Ce poți cumpăra cu 20 de dolari?

Diferențele devin și mai ușor de înțeles dacă privim aceeași sumă în mai multe țări.

Cu 20 de dolari, în Statele Unite se poate cumpăra aproximativ o masă la un restaurant din categoria accesibilă. În Japonia, aceeași sumă ajunge pentru aproximativ trei mese, în India pentru circa nouă, iar în Bangladesh pentru aproximativ 12.

La polul opus, în opt țări europene incluse în analiză, 20 de dolari nu sunt suficienți pentru o masă întreagă la prețul înregistrat pentru această categorie.

Unde se află România

În datele Numbeo actualizate la 14 septembrie 2026, România se află pe locul 42 din 100 de țări, cu o valoare de 11,04 dolari pentru o masă la un restaurant cu prețuri mici. Este mai ieftină decât Ungaria, unde valoarea este de 12,76 dolari, dar mai scumpă decât Polonia, cu 10,72 dolari. Bulgaria se află la 11,86 dolari în aceeași actualizare Numbeo.

Japonia, surpriza dintre țările bogate

Japonia este una dintre cele mai interesante poziții ale clasamentului. Cu 6,29 dolari în datele analizate de Visual Capitalist, țara asiatică este cea mai ieftină dintre statele G7 și singura țară din acest grup aflată sub mediana globală. Japonia ocupă locul 69 din cele 98 de țări și teritorii analizate.

Diferența față de Franța și Germania este considerabilă: prețul unei mese în Japonia este cu mult sub jumătate din nivelul înregistrat în aceste două țări europene.

Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât Japonia are o scenă gastronomică extrem de dezvoltată. Țara are 351 de restaurante cu stele Michelin, fiind pe locul al treilea la nivel mondial, după Franța și Italia.

Asia și Africa domină partea ieftină a clasamentului

La celălalt capăt al clasamentului se află Bangladesh, cu 1,63 dolari pentru o masă, urmat de Indonezia, cu 1,70 dolari, Bolivia, cu 1,73 dolari, și Nigeria, cu 1,85 dolari.

Dintre cele mai ieftine 20 de țări, 11 sunt din Asia și cinci din Africa. În Asia de Sud, Nepalul are o valoare de 1,96 dolari, India de 2,09 dolari, iar Pakistanul de 2,16 dolari. China ajunge la 2,98 dolari.

Șase dintre cele mai populate 10 țări ale lumii se regăsesc în grupul celor 20 de țări cu cele mai mici prețuri pentru o astfel de masă.

Ce se întâmplă în zona de mijloc a clasamentului

Între extremele clasamentului se află 38 de țări care nu sunt reprezentate în graficul principal al Visual Capitalist. Prețurile lor variază între 12,88 și 6,33 dolari, iar majoritatea provin din Europa de Est și America Latină.

Mediana globală este de 9,35 dolari, situată între Turcia și Slovacia în clasamentul analizat.

Și aici apar diferențe interesante. Ungaria are o valoare de 12,88 dolari, Bulgaria de 11,94 dolari, în timp ce Kosovo ajunge la 5,84 dolari. În afara Europei, Singapore are 11,82 dolari, Hong Kong 8,29 dolari, iar Coreea de Sud 7,21 dolari.

Un clasament al prețurilor, nu al nivelului de trai

Clasamentul trebuie citit cu o anumită precauție. „O masă la un restaurant accesibil” nu înseamnă același lucru în toate țările: poate fi vorba despre tipuri diferite de localuri, preparate și porții, în funcție de obiceiurile și standardele locale.

În plus, datele Numbeo sunt colectate de la utilizatori și convertite în dolari la cursul de schimb al pieței. Ele nu sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare. Prin urmare, un preț mai mic exprimat în dolari nu înseamnă automat că masa este și mai accesibilă pentru locuitorii țării respective.