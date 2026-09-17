Pensiunile agroturistice din România au înregistrat în primul semestru din 2026 o scădere de 13,8% a numărului de sosiri și de 12,7% a înnoptărilor față de aceeași perioadă din 2025. Declinele au fost determinate în principal de reducerea cererii interne, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut ușor, informează Agerpres.

Datele analizate de BIBI Touroperator, pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică (INS), arată un început de an dificil pentru turismul rural românesc.

În primele șase luni din 2026, pensiunile agroturistice au avut cu 64.368 mai puține sosiri și cu 111.293 mai puține înnoptări decât în perioada similară din 2025.

Turiștii români au generat cea mai mare parte a scăderii

Sosirile turiștilor români au coborât de la 438.915 în primul semestru din 2025 la 374.358 în aceeași perioadă din 2026, o scădere de 14,7%.

Și numărul înnoptărilor realizate de turiștii români s-a redus, de la 824.042 la 711.411, respectiv cu 13,7%.

Turiștii români au reprezentat aproximativ 93,2% din totalul sosirilor în pensiunile agroturistice în primele șase luni ale anului. Potrivit analizei, ponderea ridicată arată dependența acestui segment de cererea internă.

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BIBI Touroperator atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra turismului intern de reducerea valorii voucherelor de vacanță și de creșterea costurilor. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a solicitat în repetate rânduri menținerea și extinderea acestui instrument.

Străinii au venit mai mulți, dar nu suficient pentru a compensa scăderea

În cazul turiștilor străini, evoluția a fost pozitivă, dar mult mai modestă ca amploare.

Sosirile acestora au crescut cu 0,7%, de la 27.081 în primul semestru din 2025 la 27.270 în primele șase luni din 2026. Înnoptările au avansat cu 2,6%, de la 52.115 la 53.453.

O evoluție mai bună s-a înregistrat în iunie. Sosirile turiștilor străini au crescut cu 12,4%, iar înnoptările cu 22,3% față de iunie 2025.

Potrivit autorilor analizei, rezultatul din iunie nu poate fi extrapolat la întregul an, iar dimensiunea segmentului străin rămâne prea redusă pentru a compensa pierderile de pe piața internă.

Scăderea s-a atenuat începând din aprilie

Numărul total al sosirilor a fost sub nivelul din 2025 în fiecare dintre cele șase luni analizate.

În ianuarie, scăderea a fost de 18%, în februarie de 14%, iar în martie a ajuns la 19,8%. În lunile următoare, diferența față de anul precedent s-a redus treptat: 14,6% în aprilie, 11,5% în mai și 8,8% în iunie.

Și în cazul înnoptărilor s-a observat o evoluție asemănătoare. După scăderi de 19,4% în ianuarie și 19,9% în martie, declinul a fost de aproximativ 8,4% atât în mai, cât și în iunie.

Reducerea diferenței față de anul precedent spre finalul semestrului indică o apropiere de rezultatele din 2025, însă nu și recuperarea pierderilor acumulate în primele luni.

Turiștii au stat, în medie, aproape două nopți

Durata medie a sejurului nu s-a redus în perioada analizată. Raportul dintre numărul de înnoptări și cel al sosirilor indică o medie de aproximativ 1,90 nopți în primul semestru din 2026, față de 1,88 nopți în aceeași perioadă din 2025.

Astfel, scăderea înnoptărilor este asociată în principal cu reducerea numărului de sosiri, nu cu o diminuare a duratei medii a șederii.

La 1 septembrie 2026, în România erau înregistrate 1.716 pensiuni agroturistice, cu 18.050 de locuri de cazare, potrivit datelor privind capacitatea de cazare utilizate în analiză. Rezultă o medie de aproximativ 10,5 locuri pe unitate.

Gastronomia locală, una dintre direcțiile de dezvoltare

În acest context, tur-operatorul indică asocierea cazării cu gastronomia locală, activitățile în natură și patrimoniul comunităților ca una dintre direcțiile prin care pensiunile își pot diversifica oferta.

Un exemplu îl reprezintă Punctele Gastronomice Locale (PGL). În iulie 2026 existau 740 de astfel de puncte în 39 de județe. În aceeași perioadă, 13 PGL-uri au fost recunoscute ca exemple de bună practică în cadrul rețelei „România Tradițiilor Creative”, la un eveniment organizat la Muzeul ASTRA din Sibiu.

Potrivit analizei, colaborarea dintre pensiuni, Punctele Gastronomice Locale, producătorii locali și meșteșugari poate transforma cazarea într-o experiență care include gastronomie, activități și descoperirea destinației.

Bucovina, Maramureș și zona Sibiului, printre destinațiile cerute

Bucovina, Maramureș, Bran-Moieciu și zona Sibiului se află printre destinațiile rurale solicitate cel mai frecvent de clienții tur-operatorului.

O schimbare observată în comportamentul turiștilor este apropierea momentului rezervării de data plecării. Solicitările de tip last minute sunt tot mai frecvente.

Sărbătorile reprezintă una dintre excepții. Pentru Crăciun și Revelion, turiștii își rezervă locurile cu câteva luni înainte.

În ceea ce privește serviciile solicitate, micul dejun este cea mai frecventă opțiune. Pentru pensiunile situate în zone mai izolate, turiștii preferă și pachetele cu demipensiune și mese tradiționale sau caută informații despre Punctele Gastronomice Locale din apropiere.

Accesul la masă la destinație devine astfel un criteriu important în alegerea pensiunii și în planificarea sejurului.