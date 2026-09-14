Ungaria își promovează regiunile viticole toamna. Festivaluri, degustări și evenimente de recoltare în Tokaj, regiune inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, și la Balaton

14 sept. 2026, Călătorii Culinare
Ungaria își promovează regiunile viticole toamna. Festivaluri, degustări și evenimente de recoltare în Tokaj, regiune inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, și la Balaton
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Peste 1.000 de vinuri, la festivalul din Budapesta
  2. Festival de vin și muzică în Tokaj
  3. Festivalul recoltei din Tokaj are loc în octombrie
  4. Tokaj vrea turiști și pentru alte activități decât degustările

Ungaria încearcă să atragă turiști în regiunile viticole și în lunile de toamnă, printr-o serie de festivaluri și evenimente dedicate vinului, gastronomiei și perioadei de recoltare. Printre principalele destinații promovate se află Tokaj, regiune viticolă inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, și zona Lacului Balaton, conform Economedia.

Programul din septembrie și octombrie cuprinde festivaluri de vin, degustări, evenimente gastronomice, concerte și activități în aer liber.

Peste 1.000 de vinuri, la festivalul din Budapesta

La Budapesta, cea de-a 35-a ediție a Budapest Wine Festival s-a desfășurat între 9 și 12 septembrie, la Castelul Buda. Evenimentul a reunit peste 1.000 de vinuri și vinuri spumante, precum și degustări și evenimente gastronomice.

Capitala Ungariei deschide astfel sezonul evenimentelor dedicate vinului, urmată de festivalurile organizate în regiunile viticole.

Festival de vin și muzică în Tokaj

Între 18 și 20 septembrie, localitatea Tállya din regiunea Tokaj găzduiește Kerekdomb Festival. Evenimentul combină degustările de vin cu concerte, spectacole de teatru, literatură, expoziții și activități în aer liber.

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Festivalul are loc în podgorii, crame și curți din localitate. Turiștii pot participa la tururi ale podgoriilor, plimbări cu bicicleta electrică și degustări organizate de producătorii locali.

Biletele pentru o zi costă aproximativ 51 de lei pentru duminică și 117 lei pentru vineri sau sâmbătă. Un abonament pentru toate cele trei zile ajunge la aproximativ 246 de lei.

Participanții au și posibilitatea de a cumpăra un „Wine Passport”, care permite degustarea vinurilor produse de 24 de crame. Prețul acestuia este de aproximativ 129 de lei.

Festivalul recoltei din Tokaj are loc în octombrie

Un alt eveniment important din regiune este Tokaj-Hegyalja Harvest Days, programat între 2 și 4 octombrie. Festivalul este organizat din 1932 și este dedicat tradițiilor asociate recoltării strugurilor.

Accesul la principalele programe este gratuit. Evenimentul se desfășoară în piața Kossuth din Tokaj și include concerte, producători de vin, târguri gastronomice și de artizanat.

Unul dintre momentele centrale este tradiționala paradă a recoltei. La aceasta participă grupuri tradiționale, reprezentanți ai organizațiilor viticole, călăreți și vehicule decorate.

Tokaj vrea turiști și pentru alte activități decât degustările

Regiunea încearcă să își diversifice oferta turistică, astfel încât vizitele să nu fie legate exclusiv de crame și degustări.

În Tokaj, centrul orașului și piața principală au fost reamenajate, iar turiștii au la dispoziție trasee pentru plimbări și biciclete, excursii pe râurile Tisa și Bodrog, precum și tururi cu barca.

Oferta combină turismul viticol cu gastronomia, activitățile în aer liber și vizitarea obiectivelor culturale. În sezonul de toamnă, aceste experiențe sunt legate direct de perioada recoltării strugurilor, iar festivalurile sunt folosite pentru a atrage vizitatori în regiune.

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