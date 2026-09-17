AUR cere autorităților să identifice public un bărbat surprins în imaginile din timpul protestului ciobanilor. Partidul se dezice de membrii AUR prezenți la protest

17 sept. 2026, Articole / Reportaje
AUR cere autorităților să identifice public un bărbat surprins în imaginile din timpul protestului ciobanilor. Partidul se dezice de membrii AUR prezenți la protest
Protestul ciobanilor
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Cuprins
  1. AUR se distanțează de Marius Lulea
  2. Solicitări către MAI și Jandarmerie

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a solicitat instituțiilor statului investigarea de urgență a unor persoane care s-au prezentat public drept membri ai formațiunii, fără a avea vreun mandat în acest sens, anunță Mediafax.

Potrivit conducerii AUR, la protestul fermierilor din 15 septembrie au participat persoane neafiliate partidului, care au afișat un banner cu mesajul „AUR Bacău”. Formațiunea susține că grupul este coordonat de Vasile Botomei, o persoană condamnată anterior pentru fals și uz de fals prin uzurparea de calități oficiale.

AUR se distanțează de Marius Lulea

Prin intermediul aceluiași comunicat, AUR a anunțat că fostul prim-vicepreședinte Marius Lulea nu mai deține nicio funcție în partid și nu reprezintă poziția oficială a formațiunii. Reprezentanții AUR subliniază că opiniile exprimate recent de Lulea sunt contrare ideologiei partidului, iar pozițiile oficiale sunt transmise exclusiv prin conducerea stabilită și canalele autorizate.

Solicitări către MAI și Jandarmerie

AUR a cerut Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române să identifice public un bărbat surprins în imaginile din timpul protestului din Piața Victoriei. Conform formațiunii, persoana respectivă a fost văzută inițial în zona în care au izbucnit conflictele, iar ulterior ar fi intervenit alături de jandarmi la imobilizarea altor protestatari. Partidul solicită clarificări urgente pentru a stabili dacă individul avea atribuții oficiale sau dacă acțiunea sa a fost o provocare.

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