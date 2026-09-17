Uleiul de floarea-soarelui și alte uleiuri obținute din semințe sunt tot mai des asociate pe rețelele sociale cu inflamația, obezitatea și bolile cronice. Dovezile științifice nu susțin însă aceste afirmații în forma lor generală, conform Mediafax.

Uleiul de floarea-soarelui, uleiul de rapiță sau cel din sâmburi de struguri au devenit ținta unor avertismente virale de pe rețelele sociale, în special din cauza conținutului lor de acizi grași omega-6. Potrivit unei analize publicate de The Independent, imaginea este însă mai nuanțată, iar consumul obișnuit al acestor uleiuri nu poate fi echivalat automat cu un risc crescut de inflamație.

Omega-6 nu înseamnă automat inflamație

Una dintre principalele critici aduse uleiurilor din semințe este concentrația de acizi grași omega-6. Pe rețelele sociale, aceștia sunt prezentați uneori drept responsabili pentru inflamația din organism.

Datele disponibile nu oferă însă dovezi că uleiurile bogate în omega-6, consumate în cantități normale, provoacă inflamație.

Din punct de vedere nutrițional, contează și tipul de grăsimi pe care îl înlocuiește un anumit ulei în alimentație. Uleiurile bogate în grăsimi nesaturate, precum cele de floarea-soarelui, rapiță și măsline, sunt în general preferabile surselor cu un conținut ridicat de grăsimi saturate, precum untul, ghee sau uleiul de cocos.

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Uleiul de floarea-soarelui rămâne, în acest context, o variantă accesibilă și versatilă. Are un gust relativ neutru și poate fi folosit la prepararea maionezei, produselor de patiserie sau la gătitul obișnuit.

Ce se întâmplă când uleiul este încălzit

Alegerea uleiului poate deveni mai importantă atunci când este folosit la temperaturi ridicate și pentru perioade îndelungate.

Un punct de fum ridicat nu înseamnă automat că un ulei este cea mai bună alegere pentru orice tip de prăjire. Uleiul standard de floarea-soarelui are un conținut ridicat de grăsimi polinesaturate, care sunt mai susceptibile la oxidare atunci când sunt expuse timp îndelungat la temperaturi mari.

Există însă și variante de ulei de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic, care sunt mai stabile termic.

Pentru gătitul și coptul de zi cu zi, uleiul rafinat de rapiță reprezintă o alternativă versatilă. Are un conținut redus de grăsimi saturate, este bogat în grăsimi nesaturate și are un gust neutru.

Uleiul de măsline extravirgin poate fi folosit la gătit

O altă afirmație frecvent întâlnită este că uleiul de măsline extravirgin nu trebuie încălzit.

Potrivit sursei citate, uleiul de măsline extravirgin poate fi folosit pentru gătitul obișnuit și are o stabilitate rezonabilă la temperatură.

Aroma și prețul unui ulei extravirgin de calitate sunt, mai degrabă, motive practice pentru care acesta poate fi păstrat pentru salate, paste, pește și legume sau pentru a fi adăugat la finalul preparării.

Uleiul de cocos are un conținut foarte ridicat de grăsimi saturate

Uleiul de cocos este adesea prezentat drept o alternativă mai sănătoasă la alte grăsimi. Profilul său nutrițional necesită însă o privire mai atentă.

Aproximativ 85% din grăsimile din uleiul de cocos sunt saturate. Poate fi folosit pentru aroma pe care o oferă sau în anumite rețete, însă, din perspectiva compoziției grăsimilor, este mai apropiat de unt decât de un ulei neutru destinat utilizării zilnice.

Câte uleiuri sunt necesare într-o bucătărie

Pentru majoritatea gospodăriilor nu este nevoie de o colecție mare de uleiuri.

O combinație simplă poate acoperi cele mai multe nevoi: un ulei neutru pentru gătit și copt, ulei de măsline extravirgin pentru aromă și, dacă este nevoie, un ulei cu gust pronunțat, precum cel de susan sau de nucă.

În cazul uleiurilor, cantitatea consumată și tipul de grăsimi din întreaga alimentație sunt la fel de importante ca alegerea unei anumite sticle. Afirmațiile potrivit cărora toate uleiurile din semințe ar trebui eliminate din alimentație nu sunt susținute de dovezile prezentate de specialiști.