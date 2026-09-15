VIDEO | Cultivarea orezului. Terenul se nivelează cu ajutorul laserului și zeci de mii de ha de teren se transformă în suprafață de apă în doar 48 de ore

15 sept. 2026, Călătorii Culinare
Muzeul orezului din Delta Ebrului, Foto: G4Food
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În Delta Ebrului, în Spania, este una dintre cele mai mari suprafețe din Europa unde se cultivă orezul. Pentru că în același timp este și o zonă turistică, localnicii au amenajat un „muzeu al orezului” unde tehnologia cultivării și recoltării acestei cereale te-ar putea surprinde. Pregătirea terenului pentru merioada de cultivare este realizată de mașini echipate cu laser, pentru ca terenul să fie perfect nivelat, iar inundarea se face printr-un sistem ingenios de canale care transformă în două zile o deltă întreagă într-o mare de apă.

Aici va crește orezul până la jumătatea lui septembrie:

„Prin urmare, terenurile trebuie să fie foarte plane, fără denivelări sau adâncituri, și trebuie să fie nivelate. Apa nu are voie să curgă haotic. Nivelarea terenurilor era mai dificilă în trecut. Astăzi este mai ușoară datorită mecanizării, folosindu-se mașini echipate cu laser. Echipamentul emite o rază laser, plasăm o miră în mijlocul parcelei, laserul o țintește și fixează un nivel. De acolo, având nivelul fixat, mașina se deplasează pe întreaga parcelă și lasă totul perfect nivelat”, povestește pentru vizitatori custodele muzeului rural.

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„Ulterior, în a doua jumătate a lunii aprilie, comunitățile de irigații stabilesc ziua inundării. Într-o zi se decide că se poate da drumul apei, iar ceea ce era o parcelă uscată, un teren de 22.000 de hectare, devine în 48 de ore o mare piscină de 22.000 de hectare. Tot ce vezi este apă.”

Citește materialul complet pe G4Food.

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