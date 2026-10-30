Șunculița Moșului a câștigat Marele Premiu Gustul Ales 2026, la cea de-a 11-a ediție a competiției „Ora de Bun Gust”. În total, 76 de produse alimentare au fost înscrise anul acesta, cu zece mai multe decât în 2025, de la lactate și produse din carne până la produse de panificație, deserturi, conserve, snacksuri și alimente destinate unor diete speciale.

Produsele au fost evaluate de un juriu format din 13 specialiști în tehnologie alimentară, nutriție, gastronomie, analiză senzorială, marketing și industrie alimentară.

Șunculița Moșului a primit Marele Premiu

Marele Premiu Gustul Ales 2026 a revenit produsului Șunculița Moșului, realizat de Industrializarea Cărnii Kosarom. Premiul Juriului a fost acordat produsului Apuseni Reserve, produs de De Colțești.

La categoria Inovație au câștigat snackurile liofilizate din cașcaval realizate de Gustări Spațiale, un exemplu al modului în care tehnologiile de procesare mai puțin obișnuite în industria alimentară românească ajung în competițiile destinate produselor de larg consum.

Categoria brânzeturilor maturate a fost câștigată de o brânză cu usturoi negru, produsă de Baier Lactate din Transilvania.

La brânzeturi proaspete, premiul a mers către o cremă de brânză de vacă cu roșii uscate, usturoi și busuioc, realizată de Artesana.

În zona lactatelor, Ayranul din lapte de capră al Lăptăriei cu Caimac a fost desemnat câștigător la categoria produse lactate acidofile.

La categoria Nutriție și Sănătate, premiul a fost acordat unui iaurt fără lactoză, cu 2,8% grăsime, produs de Five Continents Group Botoșani.

Pate de cerb cu trufe și porchetta, printre produsele premiate

În categoria conservelor, juriul a ales un pate de cerb cu trufe și alune, produs de Arca România.

Porchetta realizată de Comtim România a câștigat la categoria produselor „gata de gătit”.

În secțiunile dedicate cărnii au fost premiate și toba de casă TCE Agricultura, cârnăciorii subțiri Periș și cârnații crud-uscați AVI-GIIS.

La categoria Junior, premiul a fost acordat unor crenvurști realizați de Zimbria.

Pâine cu trei maiele și cozonac cu vișine și merișoare

Produsele de panificație au avut, de asemenea, categorii distincte. Premiul pentru pâine a revenit produsului „3 maiele”, o pâine albă cu 15% semințe de dovleac și 35% maia naturală, realizată de Comcereal Vrancea.

În categoria „Tradițional realizat industrial – Panificație” a fost premiat cozonacul cu vișine și merișoare din gama DOR, produs de Vel Pitar.

La categoria Biscuiți, fursecuri și napolitane au câștigat biscuiții cu zmeură și cacao Poieni, produși de Bimbo România/Trei Brutari.

Napolitanele spiralate fără zahăr, cu cremă de alune de pădure, produse de Pan Food, au câștigat categoria Snack.

De la savarină la fursecuri low-carb cu spirulină

Desertul premiat în acest an a fost tortul Red Velvet, realizat de Senneville Inter. La categoria Nostalgia, juriul a ales un preparat mult mai clasic: savarina produsă de Casa Antonie.

În zona cercetării alimentare, premiul a fost acordat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, pentru fursecuri low-carb, cu potențial antioxidant, fortificate cu spirulină.

Categoria Făinuri și mixuri pentru preparare a fost câștigată de un mix bio din făină de năut cu condimente pentru clătite, realizat de Pronat.

Premii și pentru reducerea risipei alimentare și produsele ecologice

Competiția a inclus și categorii care depășesc evaluarea clasică a gustului. La secțiunea destinată diminuării risipei alimentare a fost premiat produsul KB de la Bimbo Miez Alb.

EcoPremiul a revenit produsului BIO Miere Gogeanu.

La categoria Autohton, juriul a ales smântâna cremoasă cu 30% grăsime realizată de Ferma cu Omenie, iar premiul Tezaur a fost acordat produsului Cremă Focșani, de la De Colțești.

Premiul Urban a revenit unui produs pe bază de usturoi realizat de Contec Foods.

Produsele au fost analizate de 13 specialiști

Juriul ediției din acest an a reunit specialiști din domenii diferite, între care nutriționistul Mihaela Bilic, Gabriela Berechet, specialist în gastrotehnică și tehnologii alimentare, Denisa Duță, director științific al IBA București, Alexandru Cîrîc, președintele ICA R&D, și reprezentanți ai industriei alimentare și ai organizațiilor profesionale.

Potrivit organizatorilor, evaluarea nu s-a limitat la gust. Produsele au fost analizate și din perspectiva tehnologiei alimentare, nutriției, analizei senzoriale, gastronomiei și poziționării pe piață.

Rezultatele au fost anunțate la 30 octombrie, însă premiile vor fi decernate oficial pe 3 decembrie 2026, la București, în cadrul Galei Dinner RO.aliment.

Ediția din acest an a reunit 76 de produse, față de 66 în anul precedent, ceea ce indică o creștere a participării producătorilor la competiție.