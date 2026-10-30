Black Friday începe pe 4 noiembrie la Kaufland / Reduceri de până la 65% la peste 300 de produse și până la 75% la lichidările de stoc

30 oct. 2026, Retail
Black Friday începe pe 4 noiembrie la Kaufland / Reduceri de până la 65% la peste 300 de produse și până la 75% la lichidările de stoc
FOTO: Dreamstime/ Bj�rn Wylezich
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Kaufland anunță începerea campaniei Black Friday pe 4 noiembrie, cu reduceri de până la 65% pentru peste 300 de articole. Oferta va fi disponibilă până pe 17 noiembrie în magazinele din România, în limita stocurilor disponibile.

Produsele incluse provin din mai multe categorii, de la electrocasnice și articole pentru bucătărie până la televizoare, telefoane, unelte pentru bricolaj, produse pentru curățenie și articole de îngrijire personală.

Printre produsele pentru bucătărie anunțate în campanie se află un espressor Krups de 1.450 W, redus de la 3.299 de lei la 1.649 de lei.De asemenea, o mașină de tocat Victronic, cu o putere de 600 W, va costa 99,99 lei, față de un preț anterior de 199 de lei. Oferta mai include un aparat de vidat de 125 W, redus de la 109,90 lei la 49,99 lei.

În zona produselor electronice, un televizor QLED UHD Smart Schneider cu diagonala de 152 de centimetri va fi comercializat la 1.899 de lei, față de 2.599 de lei. Un televizor Samsung LED 4K Smart, cu diagonala de 125 de centimetri, va costa 1.199 de lei, față de 2.149 de lei. În campanie este inclus și un telefon Samsung Galaxy A27 5G, cu ecran de 6,7 inchi, redus de la 1.699 de lei la 1.199 de lei.

Pentru cei interesați de lucrări în gospodărie sau grădină, oferta cuprinde și mai multe articole de bricolaj. Un acumulator inteligent de 20 V și 8 Ah va costa 149 de lei, față de 269 de lei. O scară industrială din aluminiu, formată din trei tronsoane a câte șapte trepte, va fi redusă de la 599 de lei la 349 de lei.

O a doua campanie începe pe 11 noiembrie

Black Friday va fi urmat de o acțiune separată de lichidare a stocurilor pentru produse non-food. Aceasta se va desfășura între 11 noiembrie și 8 decembrie și va include peste 4.000 de articole. Pentru această campanie, retailerul anunță reduceri de până la 75%. Ofertele complete vor putea fi consultate în catalogul online și în aplicația de fidelitate a retailerului.

În România, Kaufland operează o rețea de peste 200 de magazine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
28 oct.
Froo România ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K până la finalul anului / Două dintre cele trei aprobări necesare au fost obținute
Froo România ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K până la finalul anului / Două dintre cele trei aprobări necesare au fost obținute
Retail
25 oct.
Amenda pentru un magazin Profi, anulată de instanță / Protecția Consumatorilor nu a mai găsit fotografiile de la control / Sacii de cartofi cântăreau mai puțin decât scria pe etichetă
Amenda pentru un magazin Profi, anulată de instanță / Protecția Consumatorilor nu a mai găsit fotografiile de la control / Sacii de cartofi cântăreau mai puțin decât scria pe etichetă
Analize
25 oct.
ANALIZĂ | Românii mănâncă tot mai multe paste, dar aproape jumătate vin din import / Producția românească stă pe loc de cinci ani, în timp ce pe raft se impun mărcile italienești. Șeful ROMPAN: „Vom câștiga această luptă din piață cu importurile”
ANALIZĂ | Românii mănâncă tot mai multe paste, dar aproape jumătate vin din import / Producția românească stă pe loc de cinci ani, în timp ce pe raft se impun mărcile italienești. Șeful ROMPAN: „Vom câștiga această luptă din piață cu importurile”
Gusturi locale
24 oct.
VIDEO | Un producător din Tecuci a lucrat șapte ani la un muștar cu miere fără zahăr: „Ar trebui să intrăm în Guinness Book”
VIDEO | Un producător din Tecuci a lucrat șapte ani la un muștar cu miere fără zahăr: „Ar trebui să intrăm în Guinness Book”
Retail
23 oct.
A redeschis singurul magazin dintr-un sat cu 700 de locuitori, după 12 ani de la închidere, „Toți îmi spuneau că nu voi câștiga nimic”
A redeschis singurul magazin dintr-un sat cu 700 de locuitori, după 12 ani de la închidere, „Toți îmi spuneau că nu voi câștiga nimic”
Recomandări
Mediafax
Un restaurant italian în care nu poți mânca nimic. Pastele, pizza și deserturile sunt croșetate și cusute
G4Media
Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
De ce prețul de la raftul supermarketurilor POATE FI DIFERIT de cel de la casă?!
CSID
Ce poți face seara pentru sănătatea inimii și care sunt semnele unui infarct ce nu trebuie ignorate
CSID
Care este desertul preferat al Simonei Halep. Îl consuma chiar și în perioada în care era sportivă de performanță