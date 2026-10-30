Kaufland anunță începerea campaniei Black Friday pe 4 noiembrie, cu reduceri de până la 65% pentru peste 300 de articole. Oferta va fi disponibilă până pe 17 noiembrie în magazinele din România, în limita stocurilor disponibile.

Produsele incluse provin din mai multe categorii, de la electrocasnice și articole pentru bucătărie până la televizoare, telefoane, unelte pentru bricolaj, produse pentru curățenie și articole de îngrijire personală.

Printre produsele pentru bucătărie anunțate în campanie se află un espressor Krups de 1.450 W, redus de la 3.299 de lei la 1.649 de lei.De asemenea, o mașină de tocat Victronic, cu o putere de 600 W, va costa 99,99 lei, față de un preț anterior de 199 de lei. Oferta mai include un aparat de vidat de 125 W, redus de la 109,90 lei la 49,99 lei.

În zona produselor electronice, un televizor QLED UHD Smart Schneider cu diagonala de 152 de centimetri va fi comercializat la 1.899 de lei, față de 2.599 de lei. Un televizor Samsung LED 4K Smart, cu diagonala de 125 de centimetri, va costa 1.199 de lei, față de 2.149 de lei. În campanie este inclus și un telefon Samsung Galaxy A27 5G, cu ecran de 6,7 inchi, redus de la 1.699 de lei la 1.199 de lei.

Pentru cei interesați de lucrări în gospodărie sau grădină, oferta cuprinde și mai multe articole de bricolaj. Un acumulator inteligent de 20 V și 8 Ah va costa 149 de lei, față de 269 de lei. O scară industrială din aluminiu, formată din trei tronsoane a câte șapte trepte, va fi redusă de la 599 de lei la 349 de lei.

O a doua campanie începe pe 11 noiembrie

Black Friday va fi urmat de o acțiune separată de lichidare a stocurilor pentru produse non-food. Aceasta se va desfășura între 11 noiembrie și 8 decembrie și va include peste 4.000 de articole. Pentru această campanie, retailerul anunță reduceri de până la 75%. Ofertele complete vor putea fi consultate în catalogul online și în aplicația de fidelitate a retailerului.

În România, Kaufland operează o rețea de peste 200 de magazine.