O galerie din Londra s-a transformat într-un restaurant neobișnuit, în care toate preparatele din meniu sunt realizate din fire textile. De la ravioli și lasagna cu bolognese până la tiramisu, cannoli și înghețată, mâncărurile italiene au fost tricotate, croșetate, brodate și cusute de artista Kate Jenkins. Expoziția „Kate’s Knitalian” a fost deschisă la galeria Air Contemporary și poate fi vizitată până pe 5 decembrie 2026.

Nu este un restaurant în care poți comanda ceva de mâncare, ci o expoziție de artă construită în jurul gastronomiei italiene. În meniul ineditului „restaurant” se regăsesc tiramisu pufos, ravioli, lasagna cu bolognese, cannoli umpluți cu fistic și presărați cu zahăr pudră, dar și înghețată. Niciunul dintre preparate nu este comestibil, potrivit Mediafax Italia.

Artista Kate Jenkins a realizat fiecare produs folosind tehnici de tricotat, croșetat, brodat și cusut. Expoziția „Kate’s Knitalian” a fost deschisă vineri, 30 octombrie, la galeria Air Contemporary din Londra.

Peste 1.000 de preparate și băuturi realizate din fire textile

Diversitatea bucătăriei italiene și interesul artistei pentru diferențele regionale au devenit punctul de plecare al proiectului. În aproximativ un an, Jenkins a realizat peste 1.000 de produse alimentare și băuturi din țesături.

Printre creațiile sale se numără felii de salam, diferite sortimente de brânză, sticle de Chianti și sute de bucăți de paste individuale, așezate în boluri.

Fiecare detaliu a fost lucrat cu atenție. Artista a tratat realizarea lasagnei tricotate ca pe pregătirea unui preparat adevărat. Obținerea culorilor și texturilor potrivite a presupus numeroase experimente, amestecarea firelor și testarea diferitelor tehnici de cusătură, astfel încât obiectele să semene cât mai mult cu alimentele reale.

Cum a ajuns Kate Jenkins să tricoteze mâncare

Kate Jenkins a învățat să tricoteze în copilărie, de la bunica sa. Pasiunea a însoțit-o și în carieră: la sfârșitul anilor ’90 a lucrat ca designer de tricotaje alături de creatori de modă cunoscuți, printre care Ralph Lauren, Marc Jacobs și Kate Spade.

Ulterior, artista și-a fondat propriul brand, Cardigan. A început să realizeze obiecte inspirate de mâncare mai ales din distracție, dar și pentru a-i determina pe oameni să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Ideea s-a bucurat de succes, iar Jenkins a organizat prima expoziție dedicată creațiilor sale inspirate de alimente în 2007.

Expoziția „Kate’s Knitalian” este deschisă la galeria Air Contemporary din Londra, Regatul Unit, în perioada 30 octombrie – 5 decembrie 2026.