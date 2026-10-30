Danemarca analizează interzicerea creșterii așa-numiților „pui turbo”, păsări selecționate pentru a lua rapid în greutate. Ministrul Agriculturii a anunțat că vrea să lucreze la o interdicție națională și că autoritățile daneze urmăresc introducerea unei măsuri similare la nivelul Uniunii Europene. Declarațiile vin după ce o televiziune locală a difuzat imagini filmate sub acoperire într-o fermă de păsări, care au readus în discuție condițiile de creștere și bunăstarea animalelor, potrivit AGERPRES, care citează AFP.

Ministrul danez al Agriculturii, Christian Rabjerg Madsen, a anunțat miercuri că dorește să introducă o interdicție privind creșterea păsărilor cu dezvoltare foarte rapidă, cunoscute sub denumirea de „pui turbo”.

„Vreau să lucrez pentru o interdicție națională, dar este clar că acesta este un aspect care trebuie examinat atât din punct de vedere legal, cât și, bineînțeles, economic, înainte de a putea lua măsuri”, a declarat Christian Rabjerg Madsen pentru postul de televiziune TV2.

Oficialul danez a precizat că demersurile vizează și nivelul european. „De asemenea, lucrăm pentru o interdicție la nivelul UE”, a adăugat acesta.

În prezent, Danemarca nu are o interdicție legală privind creșterea puilor cu dezvoltare rapidă. În Norvegia, însă, sectorul avicol s-a angajat să elimine treptat aceste rase până la sfârșitul anului 2027, după ce distribuitorii au făcut presiuni în acest sens.

Imagini filmate sub acoperire într-o fermă din Danemarca

Discuția privind interzicerea „puilor turbo” a fost relansată după ce postul de televiziune TV2 a difuzat imagini filmate sub acoperire la unul dintre cei mai mari producători de pui din Danemarca.

Potrivit imaginilor prezentate de televiziune, păsările beneficiau de numai trei ore de întuneric într-un interval de 24 de ore, deși reglementările impun un minimum de șase ore.

Cu doar trei ore de întuneric pe zi, păsările stresate mănâncă mai mult și ajung astfel la o greutate mai mare în momentul sacrificării.

Christian Rabjerg Madsen a criticat condițiile surprinse în înregistrări și a vorbit despre problemele mai ample privind bunăstarea animalelor.

„Imaginile pe care le vedem nu reflectă nivelul de bunăstare a animalelor pe care vreau să-l văd”, a subliniat ministrul.

„Și când vedem că una din trei inspecții duce la sancțiuni, acest lucru arată, de asemenea, că avem probleme generale cu bunăstarea animalelor”, a adăugat oficialul danez.

Bunăstarea animalelor a fost una dintre principalele teme în campania pentru alegerile parlamentare care au avut loc în luna martie în Danemarca, țară cunoscută pentru producția sa intensivă de carne de porc.

Un raport publicat în 2025 de agenția sanitară veterinară daneză a concluzionat că utilizarea puilor de carne cu creștere mai lentă aduce beneficii în ceea ce privește bunăstarea animalelor.