Auchan organizează campania Black Friday 2026 în perioada 4-17 noiembrie, cu reduceri de până la 60% la o gamă variată de produse. Ofertele vor fi disponibile atât în magazinele retailerului, cât și online, pe auchan.ro, iar ediția din acest an aduce și produse cu livrare în toată țara, precum și posibilitatea de a precomanda carnea pentru masa de Crăciun.
Printre categoriile incluse în campanie se numără detergenții și produsele de curățenie, articolele pentru îngrijirea țesăturilor, televizoarele, electrocasnicele și aparatele de bucătărie. Reduceri vor fi disponibile și la aspiratoare, aparate de îngrijire personală, decorațiuni de Crăciun, brazi artificiali, jucării, produse pentru bebeluși, cafea și băuturi.
Campania se desfășoară timp de 14 zile și include produse destinate atât cumpărăturilor curente, cât și pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă.
Potrivit retailerului, ediția din 2026 vine cu o ofertă online mai diversificată și cu mai multe produse care vor putea fi livrate în toată țara.
Printre noutăți se numără posibilitatea de a precomanda carnea pentru masa de Crăciun, o selecție mai largă de textile și produse care vor fi disponibile exclusiv pe auchan.ro.
Cumpărăturile pot fi făcute și pe platforma online a retailerului, unde clienții pot alege între livrarea la domiciliu și serviciul Click & Collect.
Prin Click & Collect, comenzile pot fi ridicate din magazinele Auchan în care acest serviciu este disponibil.
Pentru a urmări mai ușor ofertele din campanie, retailerul recomandă pregătirea listei de cumpărături înainte de începerea perioadei de reduceri.
Ofertele Black Friday 2026 la Auchan vor putea fi consultate în magazine și pe platforma online auchan.ro, în perioada 4-17 noiembrie.
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