Festivalul Roadelor Toamnei, la Buftea. Producători din toată țara aduc brânzeturi, miere, conserve și produse tradiționale

15 oct. 2026, Gusturi locale
Festivalul Roadelor Toamnei, la Buftea. Producători din toată țara aduc brânzeturi, miere, conserve și produse tradiționale
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Producătorii români cer sprijin pentru accesul la piață
  2. „Poftim, din România!”, proiect lansat în 2023

Cooperativa Caprirom Sud Muntenia organizează, în perioada 17-18 octombrie, Festivalul Roadelor Toamnei, la Buftea, unde producători români din mai multe regiuni ale țării vor prezenta produse locale și specialități tradiționale. Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Poftim, din România!” și se desfășoară pe fondul dificultăților cu care se confruntă producătorii în valorificarea mărfurilor, transmite Agerpres.

Festivalul va reuni o gamă variată de produse agroalimentare, de la mere din bazinul pomicol Voinești și brânză în coajă de brad de la Bran până la brânză frământată din Bucovina, miere bio, conserve, brânzeturi și iaurt de capră.

Vizitatorii vor putea găsi și cozonac domnesc de la Botoșani, magiun de Topoloveni, preparate din carne și lapte din Sibiu, legume proaspete, produse din lavandă bio și ceramică tradițională de Horezu.

Producătorii români cer sprijin pentru accesul la piață

Organizatorii atrag atenția asupra problemelor cu care se confruntă producătorii locali, în special scăderea vânzărilor și dificultățile tot mai mari în comercializarea produselor.

„Evenimentul are loc într-un context dificil pentru producătorii români, care se confruntă cu scăderea vânzărilor şi cu dificultăţi tot mai mari în valorificarea produselor. Aceştia au nevoie de sprijin concret şi constant din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a noului ministru, prin măsuri care să faciliteze accesul la piaţă, să încurajeze consumul de produse româneşti şi să ofere producătorilor şansa de a-şi valorifica munca”, a declarat Georgiana Udrescu, președintele Cooperativei Caprirom Sud Muntenia, pentru Agerpres.

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Festivalul își propune să promoveze producătorii locali, să susțină economia românească și să faciliteze accesul consumatorilor la produse realizate în diferite regiuni ale țării.

Evenimentul va fi deschis sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00-20:00, în parcarea Judecătoriei Buftea.

„Poftim, din România!”, proiect lansat în 2023

Proiectul „Poftim, din România!” a fost lansat în 2023, la București, de Ziua Națională a României. Inițiativa urmărește promovarea produselor agroalimentare românești și susținerea producătorilor locali, prin evenimente care pot fi organizate în mai multe zone ale țării.

Potrivit organizatorilor, proiectul încurajează consumul direct de la ferme și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare. Trasabilitatea produselor este, de asemenea, unul dintre elementele promovate în cadrul inițiativei.

România are aproape 800 de produse tradiționale atestate

La nivel național, aproape 800 de produse tradiționale sunt atestate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cele mai multe provin din categoria cărnii și a produselor din carne, urmate de lactate, legume și fructe, produse de panificație și patiserie, pește și alte categorii. În evidențele naționale se regăsesc și 35 de băuturi atestate.

La nivel european, România are 16 produse recunoscute și protejate în sistemele de calitate ale Uniunii Europene. Dintre acestea, 13 beneficiază de Indicație Geografică Protejată (IGP), unul de Denumire de Origine Protejată (DOP), iar două de Specialitate Tradițională Garantată (STG).

Printre produsele cu IGP se numără Magiunul de prune de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Novacul afumat din Țara Bârsei, Scrumbia afumată de Dunăre, Telemeaua de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi, Cașcavalul de Săveni, Plăcinta dobrogeană și Pita de Pecica.

Telemeaua de Ibănești este înregistrată cu DOP, în timp ce Salata tradițională cu icre de crap și Sardeluța marinată fabricată potrivit tradiției din România sunt recunoscute ca STG.

Alte 13 produse românești se află în etapa de verificare la Comisia Europeană: patru pentru înregistrarea ca IGP și nouă pentru STG. La nivelul Uniunii Europene sunt înregistrate aproximativ 2.000 de produse agroalimentare în sistemele europene de calitate.

 

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