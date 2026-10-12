Producția de zahăr a Uniunii Europene ar putea scădea la 13,1 milioane de tone în anul comercial 2026/2027, cu aproximativ 19% sub nivelul sezonului precedent. Seceta și reducerea suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr afectează oferta europeană, în timp ce România se numără printre puținele state membre în care suprafața cultivată a crescut. Recolta românească de sfeclă de zahăr ar putea ajunge la aproximativ 747.400 de tone, potrivit estimărilor citate de Economica.net.

Producția de zahăr din Europa ar putea scădea cu 19%

Uniunea Europeană se pregătește pentru un sezon dificil în sectorul zahărului. Potrivit estimărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), citate de Economica.net, producția de zahăr din UE ar urma să scadă de la 16,2 milioane de tone în anul comercial 2025/2026 la 13,1 milioane de tone în 2026/2027.

Reducerea este de aproximativ 19%, iar printre factorii care contribuie la această evoluție se numără seceta severă și diminuarea suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr. În campania actuală, fermierii europeni au cultivat această plantă pe aproximativ 1,25 milioane de hectare, cu 7,9% mai puțin decât în anul precedent.

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Scăderea vine după doi ani în care prețurile au fost reduse, iar procesatorii au diminuat volumele contractate de la fermieri. În aceste condiții, interesul pentru o cultură considerată dificilă a fost afectat.

Germania, Belgia și Slovacia reduc suprafețele cultivate

Reducerea suprafețelor este vizibilă în mai multe state membre, inclusiv în țări cu tradiție în producția de zahăr.

În Germania, suprafața cultivată a scăzut în contextul unui program de restricționare voluntară a producției. În Belgia, fermierii au cultivat cu 23% mai puțină sfeclă de zahăr, după ce procesatorii au redus volumele contractate cu 15% în 2025 și cu 25% în 2026.

În Slovacia, suprafața s-a diminuat cu 35,4%, după închiderea unei fabrici, în timp ce în Austria a scăzut cu 16%. Potrivit datelor prezentate de Economica.net, suprafața cultivată în Austria este în prezent la mai puțin de jumătate față de nivelul de acum doi ani.

Aceste evoluții afectează oferta europeană într-un moment în care producția este deja sub presiune din cauza condițiilor meteorologice.

România crește suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr

România se numără printre puținele state membre în care suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr a crescut față de anul precedent. Potrivit estimărilor USDA, în 2026 au fost cultivate aproximativ 18.500 de hectare, față de 14.300 de hectare în anul anterior. Creșterea este de aproximativ 29,4%.

România se află astfel printre statele europene cu evoluții pozitive ale suprafețelor cultivate, alături de Spania, Croația, Finlanda și Italia. Potrivit analizei Economica.net, fermierii români au înregistrat cea mai mare creștere a suprafeței cultivate dintre statele membre ale UE.

Totuși, nivelul actual este mai mic decât cel din urmă cu câțiva ani. Pentru anul comercial 2024/2025, suprafața cultivată este indicată la aproximativ 23.000 de hectare, iar datele Ministerului Agriculturii arată că în 2024 au fost cultivate 22.922 de hectare.

Ce producție de sfeclă de zahăr ar putea obține România

Estimările Comisiei Europene indică pentru România un randament mediu de 40,4 tone de sfeclă de zahăr la hectar în 2026. Valoarea este cu 9% peste media ultimilor cinci ani și cu 7% mai mare decât randamentul din 2025.

Pe baza acestor estimări, producția totală ar putea ajunge la aproximativ 747.400 de tone de sfeclă de zahăr.

Prin urmare, România ar putea înregistra atât o creștere a suprafeței cultivate față de 2025, cât și un randament mai bun la hectar. Evoluția este favorabilă pentru producătorii locali, chiar dacă suprafețele rămân sub cele raportate în 2024.

Exporturile de zahăr ale UE ar putea scădea, iar importurile vor crește

Reducerea producției europene ar putea modifica fluxurile comerciale în anul comercial 2026/2027. Potrivit USDA, exporturile de zahăr ale UE ar urma să scadă cu mai mult de jumătate, în timp ce importurile ar putea crește. Stocurile ar urma să fie utilizate pentru a compensa o parte din deficitul de producție.

Consumul european este estimat la aproximativ 15,7 milioane de tone în anul comercial 2026/2027, în mare parte stabil, deși tendința pe termen lung este de reducere treptată.

Evoluția consumului este influențată și de măsurile adoptate în mai multe state membre, inclusiv în România, privind taxarea zahărului și a băuturilor răcoritoare. Acestea se adaugă preocupărilor consumatorilor pentru sănătate și eforturilor unor producători de a reduce conținutul de zahăr al produselor.

În paralel, reformularea unor băuturi și alimente a contribuit la reducerea cantității medii de zahăr din anumite produse de pe piață.

Cât a ajuns să coste zahărul în Uniunea Europeană

Deși producția este estimată să scadă în 2026/2027, prețul mediu al zahărului alb în UE a coborât în ultimul an. Potrivit USDA, în iunie 2026 acesta ajunsese la 501 euro pe tonă, cu 35 de euro pe tonă sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Este cel mai redus nivel din toamna anului 2022, după ce prețurile au depășit 850 de euro pe tonă în 2023. Scăderea a fost susținută de recolta mare din anul comercial 2025/2026, de stocurile ridicate și de oferta suplimentară de zahăr brut importat în cadrul unui regim vamal special.

Cu toate acestea, prețul mediu european rămâne cu aproximativ un sfert peste prețul de referință al UE, de 404 euro pe tonă, și mult peste nivelurile de dinainte de 2022.

În principalele state producătoare, precum Belgia, Germania, Franța și Țările de Jos, prețul a coborât la 494 de euro pe tonă în iunie 2026. În schimb, în regiunile deficitare, din care face parte și România, prețul a ajuns la 547 de euro pe tonă, cu 46 de euro peste media europeană.

USDA estimează că diferența s-ar putea accentua în anul comercial 2026/2027, pe măsură ce rafinăriile din regiunile deficitare pierd accesul la zahărul brut importat în condițiile regimului vamal special suspendat la sfârșitul lunii mai 2026.